Euro bugün kaç TL? 18 Ekim Cumartesi 2025 euro ne kadar?

18 Ekim 2025'te euro'nun değeri 48,90 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, döviz piyasasında euroya olan talebin artmasıyla ilişkilidir. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye'nin dış ticaret dengesini etkilemektedir. Euro'nun değeri, ithalat ve ihracat dengelerini ve fiyat istikrarını da doğrudan etkileyebilir.

Ezgi Sivritepe

18 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00’da euro'nun değeri 48,90 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, döviz piyasasında euroya olan talebin yansımasıdır. Aynı zamanda genel ekonomik koşullarla da ilişkilidir. Euro'nun Türk Lirası karşısındaki bu değeri dikkat çekicidir. Özellikle Avrupa ekonomisindeki gelişmeler önemlidir. Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde de etki yaratmaktadır. Yüksek enflasyon ve küresel ekonomik belirsizlikler vardır. Bu durum, yatırımcıların euroya olan ilgisini artırmış olabilir.

Son dönemde euro, uluslararası piyasada dalgalı bir seyir izliyor. 48,90 TL'nin altında kalması yerel ekonomiye nasıl etki edecek? İş dünyası ve tüketiciler bu durumu merakla takip ediyor. Euro'nun değerdeki seyri ithalat ve ihracat dengelerini etkileyebilir. Dolayısıyla fiyat istikrarını da etkileyebilir. Özellikle enerji ve hammadde ithalatında euro bazlı ödemeler artıyor. Bu döviz cinsinin değeri, Türkiye'nin ekonomik dinamizmi üzerinde belirleyici bir rol oynayacaktır.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,79
42,02
% 0.15
23:59
Euro
48,73
49,08
% -0.27
23:58
İngiliz Sterlini
56,13
56,57
% -0.01
23:59
Avustralya Doları
27,14
27,30
% 0.32
23:59
İsviçre Frangı
52,66
52,97
% 0.08
23:59
Rus Rublesi
0,51
0,52
% -1.58
23:50
Çin Yuanı
5,87
5,90
% 0.15
23:58
İsveç Kronu
4,42
4,46
% 0.02
23:59
