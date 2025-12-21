FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 21 Aralık Pazar 2025 euro ne kadar?

21 Aralık 2025 tarihinde euro, 50,16 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, euro'nun uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarını ve Türkiye ekonomisindeki belirsizlikleri yansıtıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarıyla birlikte, Türkiye ve Avrupa'nın ekonomik verileri döviz kurlarını etkiliyor. Yatırımcıların euro üzerindeki ilgisi, piyasalardaki dinamikleri belirliyor ve geleceğe yönelik öngörüler dikkatle izleniyor. Euro, ticaret kararları açısından kritik bir gösterge olmaya devam ediyor.

Euro bugün kaç TL? 21 Aralık Pazar 2025 euro ne kadar?

21 Aralık 2025 sabahı saat 09:00 itibarıyla euro, 50,16 TL değerine ulaştı. Bu rakam, euro'nun uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarını gösteriyor. Türkiye genelindeki ekonomik dengeleri de yansıtıyor. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, euro üzerindeki baskıları artırdı. Bu durum, yatırımcıların bu para birimine olan ilgisini etkiledi. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları önemli bir rol oynuyor. Avrupa'daki ekonomik büyüme verileri de euro'nun değerinde dalgalanmalara sebep oluyor.

Bugün açıklanan euro fiyatı yatırımcılar ve ekonomistler tarafından izleniyor. Türk lirası karşısındaki bu değer, döviz piyasasındaki belirsizlikleri yansıtıyor. Global ekonomik koşullar ise durumu etkileyen diğer bir faktör. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ekonomik verileri döviz kurlarını etkiliyor. Bu politikalar da önemli bir etkiye sahip. Yatırımcıların euro üzerindeki yaklaşımı, piyasalardaki dinamikleri şekillendirecektir. Geleceğe yönelik öngörüler de dikkatle izlenmektedir. Euro'nun bugünkü değeri, ticaret ve yatırım kararları açısından önemli bir kriter olmaya devam etmektedir.

Euro bugün kaç TL? 21 Aralık Pazar 2025 euro ne kadar? 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'800 bin TL'ye varan indirim görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı'800 bin TL'ye varan indirim görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı
Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı Avrasya Tüneli Türkiye ekonomisine 9 yılda 2,6 milyar dolar katkı sağladı

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,80
42,80
% 0.17
23:59
Euro
50,14
50,18
% -0.07
23:59
İngiliz Sterlini
57,20
57,30
% 0.06
23:59
Avustralya Doları
28,29
28,30
% 0.16
23:59
İsviçre Frangı
53,79
53,82
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,53
0,54
% -0.41
23:50
Çin Yuanı
6,08
6,09
% 0.17
23:59
İsveç Kronu
4,62
4,62
% 0.31
23:59
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.