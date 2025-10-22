FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 22 Ekim Çarşamba 2025 euro ne kadar?

22 Ekim 2025 itibarıyla euro fiyatı 48,79 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde Avrupa Merkez Bankası'nın kararları ve küresel gelişmeler, euro fiyatının yönünü belirleyecek kritik faktörler arasında yer alıyor.

Euro bugün kaç TL? 22 Ekim Çarşamba 2025 euro ne kadar?

22 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro fiyatı 48,79 TL olarak belirlendi. Bu seviye, Avrupa para birimi için önemlidir. Son yıllarda küresel ekonomik dinamikler değişmektedir. Euro üzerindeki baskılar ve dalgalanmalar farklı şekillerde kendini göstermektedir. Bu durum, uluslararası ticareti etkilemektedir. Ayrıca yatırımcıların ve esnafın kararları üzerinde de etkisi vardır. Para birimindeki hareketlilik, euro bölgelerindeki ekonomik verilerle ilişkilidir.

Bugünkü euro fiyatı, Türkiye'nin dış ticaret dengesi ile enflasyon arasında sıkı bir ilişki vardır. Önümüzdeki günlerde euro fiyatının yönünü belirleyecek faktörler vardır. Avrupa Merkez Bankası'nın alacağı kararlar bunlardan biridir. Küresel ekonomik gelişmeler de önemli bir rol oynamaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıt tabelası değişti! İndirim geldiAkaryakıt tabelası değişti! İndirim geldi
Altın fiyatlarında sert düşüş! Bir günde 500 lira kaybettirdiAltın fiyatlarında sert düşüş! Bir günde 500 lira kaybettirdi

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,97
41,98
% 0.01
10:01
Euro
48,77
48,78
% 0.11
10:01
İngiliz Sterlini
55,99
56,00
% -0.26
10:01
Avustralya Doları
27,31
27,32
% 0.31
10:01
İsviçre Frangı
52,76
52,80
% 0.13
10:01
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.17
10:00
Çin Yuanı
5,89
5,89
% 0.03
10:01
İsveç Kronu
4,45
4,46
% 0.08
10:01
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.