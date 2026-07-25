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Euro bugün kaç TL? 25 Temmuz Cumartesi 2026 euro ne kadar?

Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri 25 Temmuz 2026 itibarıyla 53,86 TL olarak belirlendi. Bu oran, piyasalardaki dalgalanmaların yansıması olarak dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve mevcut ekonomik veriler, Euro'nun gelecekteki yönünü belirlemede etkili oluyor. Yatırımcılar, döviz piyasalarındaki belirsizlikleri analiz ediyor ve stratejilerini gözden geçiriyor. Euro'nun seyrini takip etmek, yerli ve uluslararası yatırımcılar için büyük önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 25 Temmuz Cumartesi 2026 euro ne kadar?

25 Temmuz 2026'da, saat 09:00 itibarıyla Euro fiyatı 53,86 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, piyasalardaki dalgalanmaları yansıtıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları ve global ekonomik gelişmeler de etkili. Son günlerdeki ekonomik veriler, Euro'nun Türk Lirası karşısındaki yönünü belirliyor. Yatırımcılar ve ekonomistler, Euro üzerindeki baskıları incelemeye devam ediyor.

Euro'nun Türk Lirası karşısındaki seyri, yerli yatırımcılar ve uluslararası piyasalar için önem taşıyor. 53,86 TL'deki güncel fiyat, döviz piyasalarındaki belirsizlikleri gösteriyor. Bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmeler de etkili. Önümüzdeki günlerde Euro'nun yönü belirsiz. Bu nedenle, yatırımcıların stratejilerini belirlemesi gerekiyor. Euro fiyatlarındaki değişimleri dikkatle izlemek, büyük önem taşıyor.

Euro bugün kaç TL? 25 Temmuz Cumartesi 2026 euro ne kadar? 1

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
47,29
47,38
% 0.14
23:59
Euro
53,77
53,95
% -0.09
23:58
İngiliz Sterlini
62,71
63,27
% -0.16
23:58
Avustralya Doları
33,00
33,08
% 0.32
23:59
İsviçre Frangı
57,78
57,93
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,61
0,61
% 1.98
23:50
Çin Yuanı
6,98
7,00
% 0.23
23:59
İsveç Kronu
4,86
4,88
% 0.54
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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