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Milyonlar o pili kullanıyordu! 139 yıllık dev şirket iflas etti

Dünyanın önde gelen pil üreticilerinden Alman teknoloji şirketi Varta, uzun süredir yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Milyonlar o pili kullanıyordu! 139 yıllık dev şirket iflas etti
Cansu Çamcı

Almanya'nın köklü pil üreticilerinden Varta, dört ayrı iflas başvurusunda bulundu. Stuttgart Asliye Mahkemesi Sözcüsü, başvuruların mahkemeye ulaştığını ve ilgili hâkim tarafından incelendiğini doğruladı. Sürecin yalnızca ana şirketi değil; Varta AG, Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH’yi de kapsadığı belirtildi.

HEDEF YENİDEN YAPILANMA

İflas başvurusu, şirketin faaliyetlerini tamamen durduracağı anlamına gelmiyor. Varta, mahkemeden “geçici öz yönetim” modeliyle yeniden yapılandırma talebinde bulundu. Bu model kapsamında mevcut yönetim görevine devam ederken, şirketin borçlarını yeniden düzenleyerek operasyonlarını sürdürülebilir hale getirmesi hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın ekonomik geleceği güvence altına almak amacıyla atıldığı belirtilirken, çalışan maaşlarının ödenmeye devam edeceği vurgulandı.

KARLI BİRİM SÜREÇ DIŞINDA BIRAKILDI

Varta’nın en kârlı alanlarından biri olan ev tipi pil üretimi, iflas başvurularına dahil edilmedi. Şirket, Varta Consumer Batteries biriminin hukuki, operasyonel ve mali açıdan diğer birimlerden bağımsız faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Alman basınına göre Deutsche Bank ve bazı yatırım fonları bu birimi devralmayı değerlendirirken, büyük hissedarlardan Michael Tojner’in ise mikro pil faaliyetlerine ilgi gösterdiği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Varta’nın ilerleyen süreçte farklı şirketlere bölünebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

DEVLET MİLYONLARCA EURO DESTEK VERMİŞTİ

Varta, birkaç yıl öncesine kadar Almanya'nın stratejik sanayi projelerinden biri olarak görülüyordu. Federal hükümet ile Bavyera Eyaleti, 2020 yılında batarya üretimini desteklemek amacıyla şirkete toplam 300 milyon euroluk teşvik sözü vermiş, bunun 100 milyon eurosu Nördlingen tesisi için ayrılmıştı. 2024 yılına kadar bu desteğin 137 milyon eurosu kullanıldı.

Ancak şirketin yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle mayıs ayında Nördlingen'deki düğme pil üretiminin durdurulacağı açıklanmıştı.

4.200 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Varta Grubu'nun internet sitesindeki bilgilere göre şirket, Avrupa ve Asya'daki beş üretim tesisinde yaklaşık 4 bin 200 kişiye istihdam sağlıyor. İflas sürecinin çalışanlar ve üretim tesisleri üzerindeki etkisinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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alman uluslararası
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