FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

Euro bugün kaç TL? 26 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?

Euro'nun 26 Ekim 2025 tarihinde 48,80 TL olarak belirlenen fiyatı, Türk lirasının euro karşısındaki performansını yansıtıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve uluslararası ticaret dinamikleri, euro'nun değerini etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Bu durum, yatırımcılar ve döviz ticareti yapan firmalar için kritik bir referans noktası oluşturuyor. Ekonomik veriler ve enflasyon oranları, euro'nun seyrine yön veriyor.

Euro bugün kaç TL? 26 Ekim Pazar 2025 euro ne kadar?
Hande Dağ

26 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 itibarıyla euro'nun fiyatı 48,80 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, Türk lirasının euro karşısında gösterdiği performansı sergiliyor. Euro'nun değerindeki seviye, piyasalardaki dalgalanmalar ve uluslararası ticaret dinamikleri gibi birçok faktörden etkileniyor. Enflasyon oranları da bu etmenlerden biri. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikaları, euro'nun değerinde önemli bir rol oynuyor. Ekonomik veriler de bu durumu etkiliyor. Yatırımcılar ve döviz ticareti yapanlar, gelişmeleri dikkatle izlemeli.

Euro'nun güncel fiyat seviyeleri, uluslararası piyasalarda ticaret yapacakların kararlarını etkiliyor. 48,80 TL seviyesindeki euro fiyatı, yerli yatırımcılar için dikkate değer bir referans noktası. İthalatla ilgilenen firmalar da bu durumu göz önünde bulundurmalı. Avrupa ile ticaret yapan şirketler, bu değeri analiz ederek döviz risklerini azaltmaya çalışıyor. Yatırımcılar ise uzun vadeli stratejilerini belirlemek için piyasa trendlerini izliyor. Euro'nun fiyatı, döviz piyasasında ve ekonomik dengelerde önemli bir unsurdur. Bu durum, yatırımcılar ve şirketler için büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memnun kalınca 2 katına çıkardı! Kilosu 180 TL 'Satın almaya geldik, çok beğendik'Memnun kalınca 2 katına çıkardı! Kilosu 180 TL 'Satın almaya geldik, çok beğendik'
Türk Standardları Enstitüsü 91 personel alacakTürk Standardları Enstitüsü 91 personel alacak

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,93
41,95
% -0.15
23:58
Euro
48,75
48,85
% -0.23
23:58
İngiliz Sterlini
55,81
55,91
% -0.45
23:59
Avustralya Doları
27,30
27,33
% -0.15
23:59
İsviçre Frangı
52,69
52,75
% -0.2
23:59
Rus Rublesi
0,52
0,53
% 2.15
18:40
Çin Yuanı
5,88
5,89
% -0.17
23:59
İsveç Kronu
4,46
4,47
% -0.27
23:59
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.