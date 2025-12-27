FİNANS

Euro bugün kaç TL? 27 Aralık Cumartesi 2025 euro ne kadar?

27 Aralık 2025 tarihinde euro'nun fiyatı 50,56 seviyesine ulaştı. Bu değer, Avrupa Merkez Bankası'nın belirsiz para politikaları ve enflasyon verilerinin etkisiyle belirlendi. Yatırımcılar, euro'nun geleceği hakkında analizler yaparken, döviz piyasalarındaki trendler ve Avrupa Birliği ekonomisi de izleniyor. Euro'ya yönelik talep ve arz değişimleri, fiyat üzerinde önemli bir etki yaratacak. Önümüzdeki dönemde ekonomik veriler belirleyici olacak.

Euro bugün kaç TL? 27 Aralık Cumartesi 2025 euro ne kadar?
Cansu Akalp

27 Aralık 2025 tarihinde saat 09:00'da euro'nun fiyatı 50,56 olarak belirlendi. Bu seviye, son bir haftalık dalgalanmaların ardından ortaya çıktı. Euro, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarındaki belirsizliklerden etkileniyor. Ayrıca enflasyon verileri de yatırımcıların dikkatini çekiyor. Euro'nun değeri piyasalarda tartışılmaya devam ediyor. Ekonomik veriler ve siyasi gelişmeler, fiyatı hızla değiştirebilir.

Yatırımcılar, euro'nun bu seviyede kalıp kalmayacağına dair analizler yapıyor. Döviz piyasalarındaki genel trendler de yakından inceleniyor. Küresel ekonomik durum da takip ediliyor. Avrupa Birliği ülkelerindeki ekonomik büyüme oranları önemli. Ticaret dengeleri de euro'nun geleceği üzerinde baskı oluşturuyor. Euro'ya olan talep ve arz dengesinin değişimi fiyat üzerinde etkili olacaktır. Önümüzdeki günlerde bu durum belirleyici rol oynamaya devam edecek.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,88
42,93
% 0.13
23:59
Euro
50,49
50,63
% -0.18
23:59
İngiliz Sterlini
57,87
58,09
% -0.18
23:59
Avustralya Doları
28,79
28,82
% 0.25
23:59
İsviçre Frangı
54,33
54,41
% 0
23:59
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.77
15:40
Çin Yuanı
6,12
6,13
% 0.15
23:59
İsveç Kronu
4,69
4,70
% 0.46
23:59
