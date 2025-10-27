FİNANS

Euro bugün kaç TL? 27 Ekim Pazartesi 2025 euro ne kadar?

27 Ekim 2025 tarihi itibarıyla euro fiyatı 48,89 TL oldu. Bu seviyenin oluşması, uluslararası piyasalardaki gelişmelerle birlikte ekonomik verilerin etkisiyle ilişkilidir. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve düşük enflasyon oranları, yatırımcıların euroya olan talebini artırmıştır. Türkiye'deki döviz kuru dinamikleri de bu durumu şekillendiriyor.

Euro bugün kaç TL? 27 Ekim Pazartesi 2025 euro ne kadar?
Ezgi Sivritepe

27 Ekim 2025 tarihinde saat 09:00 itibarıyla euro fiyatı 48,89 TL olarak belirlendi. Euro'nun bu seviyeye ulaşması uluslararası piyasalardaki gelişmelere dayanıyor. Ekonomik veriler de bu durumu etkiliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikaları önemli bir rol oynadı. Ekonomik büyüme verileri euro üzerinde etkili oldu. Düşük enflasyon oranları yatırımcıların talebini artırdı. İstikrarlı bir ekonomik büyüme de bu talebi destekliyor.

Gözlemler euro ile Türk Lirası arasındaki döviz kuru ilişkisini anlamanın önemini vurguluyor. Uluslararası ticaretin geleceği konusunda bilgiler sağlıyor. Döviz yatırım stratejilerini buna göre şekillendirmek kritik bir öneme sahip. Euro'nun mevcut fiyatı yerel ekonomiyi yansıtıyor. Bu durum uluslararası piyasa koşullarıyla bağlantılı.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
41,98
42,00
% 0.12
09:56
Euro
48,86
48,91
% 0.18
09:56
İngiliz Sterlini
56,00
56,03
% 0.28
09:56
Avustralya Doları
27,45
27,47
% 0.53
09:56
İsviçre Frangı
52,69
52,72
% -0.03
09:56
Rus Rublesi
0,53
0,53
% -0.04
03:11
Çin Yuanı
5,90
5,90
% 0.3
09:56
İsveç Kronu
4,48
4,48
% 0.33
09:56
