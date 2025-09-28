Euro bugün kaç TL? 28 Eylül Pazar 2025 euro ne kadar?

28 Eylül 2025 tarihinde, Euro'nun güncel fiyatı saat 09.00 itibarıyla 48,67 TL seviyelerinde işlem görüyor. Bu rakam, Avrupa'daki ekonomik politikaları etkilemektedir. Bölgedeki mali istikrar da önemli bir faktördür. Bu durum Türk Lirası karşısında Euro'nun değerini etkiliyor. Son dönemde değişkenlikler artış göstermektedir. Ayrıca, döviz piyasasındaki dalgalanmalar dikkat çekici bir şekilde devam ediyor. Euro'nun TL karşısındaki bu seviyesi oldukça önemli. Hem yerel yatırımcılar hem de uluslararası firmalar için bu durum kritik bir rol oynuyor. Stratejik kararlar almak için bu değerlerin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir.