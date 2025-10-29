Euro bugün kaç TL? 29 Ekim Çarşamba 2025 euro ne kadar?

29 Ekim 2025 itibarıyla euro fiyatı, saat 09.00’da 48,84 TL seviyesinde işlem görmekte. Bu rakam, euro/dolar paritesinin global piyasalardaki dalgalanmalarıyla şekilleniyor. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri de bu durumu etkiliyor. Euro’nun fiyatındaki bu seviyeler, Avrupa’ya ticaret yapan ülkeler için önemli bir referans noktasıdır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, piyasa dinamikleriyle sürekli değişim göstermektedir.

Türkiye’deki yatırımcılar, döviz kurlarındaki bu hareketliliği yakından izliyor. Euro’nun değer kazanması, yerel algıları da etkileyebilir. Piyasa analistleri, bu durumu etkileyen faktörlerin izlenmesi gerektiği hakkında uyarılar yapıyor. Yatırımcılara euro’nun geleceği ile ilgili dikkatli olmaları önerilmektedir.