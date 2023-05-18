Euro için dikkat çeken veri: 3 yılın en düşük seviyesine indi! Dolar, Yuan,Yen…

SWIFT (Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği) verilerine göre euronun uluslararası ödemeler için kullanımı Nisan ayında son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. SWIFT verilerine göre Nisan ayında uluslararası ödemelerde euronun kullanım oranı Mart ayındaki yüzde 32,64'ten yüzde 31,74'e indi.

ÇİN YUANI EN YÜKSEK SEVİYEDE

Euronun uluslararası ödemelerde payı azalırken Çin yuanının payı 5 ayın en yükseksek seviyesine çıktı ve oran yüzde 2,26'dan yüzde 2,29'a yükseldi.

ABD DOLARI KULLANIMI DA ARTTI

ABD dolarının kullanımı ise yüzde 41,74'ten yüzde 42,71'e çıktı.

Japon yenin uluslararası ödemelerde kullanım oranı Nisan'da Mart ayındaki yüzde 4,78'den yüzde 3,51'e düştü. (Foreks)



