Euro rekor kırdı, dolar da yükselişte!

Döviz kurları son günlerde yükselişe geçti. Dolar 44,76 seviyesine yükselirken, Euro ise 53 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma yurt içi piyasalarında etkiliyor. Dolar ve Euro bu gece yarısı peş peşe rekorlar kırdı.
Dolar/TL kuru dün gece 44,77 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Bugün sabah seansında 09.38'de 44,76 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL'den de gece yarısı rekoru geldi. Euro/TL 53,01 seviyesine yükselerek yeni bir eşiği kırdı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.328'de 52.89 seviyesinde hareketleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum