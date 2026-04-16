Euro rekor kırdı, dolar da yükselişte!

Döviz kurlarındaki yükseliş durmuyor. Dolar ve Euro gece yarısı yükselişe geçti. Dolar/TL 44,76 seviyesine yükselirken, Euro/TL ise 53 lirayı aştı.

Euro rekor kırdı, dolar da yükselişte!
Cansu Çamcı

Döviz kurları son günlerde yükselişe geçti. Dolar 44,76 seviyesine yükselirken, Euro ise 53 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma yurt içi piyasalarında etkiliyor. Dolar ve Euro bu gece yarısı peş peşe rekorlar kırdı.

Euro rekor kırdı, dolar da yükselişte! 1

Dolar/TL kuru dün gece 44,77 seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu gördü. Bugün sabah seansında 09.38'de 44,76 seviyesinde bulunuyor.

53,01 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Euro/TL'den de gece yarısı rekoru geldi. Euro/TL 53,01 seviyesine yükselerek yeni bir eşiği kırdı. Euro/TL bugün sabah seansında 09.328'de 52.89 seviyesinde hareketleniyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
44,76
44,77
% 0.04
12:18
Euro
52,84
52,85
% 0.03
12:18
İngiliz Sterlini
60,74
60,77
% 0.04
12:18
Avustralya Doları
32,10
32,11
% 0.07
12:18
İsviçre Frangı
57,13
57,16
% -0.13
12:18
Rus Rublesi
0,58
0,59
% -0.56
12:10
Çin Yuanı
6,56
6,56
% 0.03
12:18
İsveç Kronu
4,87
4,88
% -0.17
12:18
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

