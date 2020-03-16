FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Fed adımlarına rağmen dolar/TL 6.40'ı test etti

Fed adımlarına rağmen dolar/TL 6.40'ı test etti

DOVİZ HABERLERİ  | 16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri neredeyse sıfıra indirmesine rağmen koronavirüsün küresel ekonomiye etkilerine ilişkin endişelerle dolar/TL Eylül 2018'den beri en yüksek gün içi seviyelerden olan 6.40'ı test etti.

Fed adımlarına rağmen dolar/TL 6.40'ı test etti

Dolar/TL koronavirüs endişeleri kaynaklı küresel riskten kaçışla geçen haftaya 6.10 seviyesinden başlamış oldukça dalgalı bir seyir ardından bu sabah 6.3475'e kadar yükselmişti. Kur içinde ise 6.41 seviyesini test etti. TL'deki dolar karşısındaki değer kaybı benzer gelişmekte olan ülkelerin oldukça altında kalmaya devam ediyor. Bu farklılık büyük oranda petrol fiyatlarından kaynaklanıyor.

Kur saat 15:57'de 6.4102 seviyesinde işlem görüyor.

19 MARTTA PPK TOPLANIYOR

19 Mart'ta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karar yurtiçinde doların seyrini etkileyebilir. Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Küresel hisse senedi piyasaları koronavirüsün ekonomiye etkisi nedeniyle Fed'in yeni bir olağanüstü faiz indirimine gitmesi ve kredi piyasasındaki tıkanıklığı gidermek için büyük merkez bankalarının düşük maliyetli dolar likidite dağıtma kararının ardından dalgalı bir seyir izledi.

Avrupa ve ABD'de hız kazanan koronavirüs salgını seyahat engelleri ve restoranların kapatılması gibi iş faaliyetlerini sınırlayıcı önlemler alınmasını gerektirirken ekonomiyi de zayıf düşürdü. Merkez bankaları ortak adım atarak salgının ekonomiyi yavaşlatıcı etkilerini hafifletmeyi amaçlıyorlar ancak yatırımcılardaki panik hali kaybolmuş değil.

TL cinsi yatırım araçlarında küresel endişeler kaynaklı satış baskısı geçen hafta özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri belirginleşti. Türkiye'de geçen hafta ilk vakanın görülmesi ardından tedbirler de artırıldı. Eğitime ara verilmesi ile belirginleşen tedbirler dün de genişletildi. Vaka sayısı dün akşam itibarıyla ise 18 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştüİnterneti sallayan kuzu! Kartopuna dönüştü
Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar, fed, borsa,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Bakan Albayrak'tan koronavirüs yol haritası

Bakan Albayrak'tan koronavirüs yol haritası

Altında sert düşüş

Altında sert düşüş

Otomobil devi Avrupa'da üretime ara verdi

Otomobil devi Avrupa'da üretime ara verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fed kararı sonrası güne nasıl başladı?

Fed kararı sonrası güne nasıl başladı?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Hain saldırı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Hain saldırı sonrası dolar güne nasıl başladı?

Dolarda hareketlilik! Güne nasıl başladı?

Dolarda hareketlilik! Güne nasıl başladı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar, bugün (16 Mart) dolar kuru kaç TL?

Kritik faiz kararları sonrası dolarda son durum!

Küresel piyasalarda yüksek oynaklık devam ediyor

Küresel piyasalarda yüksek oynaklık devam ediyor

Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası döviz alımını durdurdu

Dolar ne kadar, bugün (4 Mart) dolar kuru kaç TL?

Fed kararı sonrası güne nasıl başladı?

Dolar ne kadar, bugün (3 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolarda 'faiz' düşüşü!

Dolar ne kadar, bugün (3 Mart) dolar kuru kaç TL?

Dolarda 'İdlib' hareketliliği! İşte ilk rakamlar

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.