Fed adımlarına rağmen dolar/TL 6.40'ı test etti

Dolar/TL koronavirüs endişeleri kaynaklı küresel riskten kaçışla geçen haftaya 6.10 seviyesinden başlamış oldukça dalgalı bir seyir ardından bu sabah 6.3475'e kadar yükselmişti. Kur içinde ise 6.41 seviyesini test etti. TL'deki dolar karşısındaki değer kaybı benzer gelişmekte olan ülkelerin oldukça altında kalmaya devam ediyor. Bu farklılık büyük oranda petrol fiyatlarından kaynaklanıyor.

Kur saat 15:57'de 6.4102 seviyesinde işlem görüyor.

19 MARTTA PPK TOPLANIYOR

19 Mart'ta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karar yurtiçinde doların seyrini etkileyebilir. Merkez Bankası'ndan 100 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Küresel hisse senedi piyasaları koronavirüsün ekonomiye etkisi nedeniyle Fed'in yeni bir olağanüstü faiz indirimine gitmesi ve kredi piyasasındaki tıkanıklığı gidermek için büyük merkez bankalarının düşük maliyetli dolar likidite dağıtma kararının ardından dalgalı bir seyir izledi.

Avrupa ve ABD'de hız kazanan koronavirüs salgını seyahat engelleri ve restoranların kapatılması gibi iş faaliyetlerini sınırlayıcı önlemler alınmasını gerektirirken ekonomiyi de zayıf düşürdü. Merkez bankaları ortak adım atarak salgının ekonomiyi yavaşlatıcı etkilerini hafifletmeyi amaçlıyorlar ancak yatırımcılardaki panik hali kaybolmuş değil.

TL cinsi yatırım araçlarında küresel endişeler kaynaklı satış baskısı geçen hafta özellikle Pazartesi ve Perşembe günleri belirginleşti. Türkiye'de geçen hafta ilk vakanın görülmesi ardından tedbirler de artırıldı. Eğitime ara verilmesi ile belirginleşen tedbirler dün de genişletildi. Vaka sayısı dün akşam itibarıyla ise 18 olarak açıklandı.

