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FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Mart ayı FED faiz kararı için son dakika açıklaması bekleniyor!

22.03.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bugün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. Bilindiği üzere 2023 yılının ilk toplantısında alınan kararla faiz yükseltilmişti. Açıklamada, faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verildiği belirtilmişti. Peki, Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? FED faiz kararı için beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Mart ayı FED faiz kararı için son dakika açıklaması bekleniyor!

FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak edildi. FED faiz kararı için ilk toplantı geçtiğimiz gün yapıldı. Kritik toplantının ikincisi ise bugün gerçekleştirilecek. FED faiz kararı için Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor. İşte 2023 Mart ayı FED faiz kararı ile ilgili detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21 Mart'ta yapıldı. İkinci toplantı ise bugün (22 Mart 2023 Çarşamba) yapılacak.

Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI İÇİN TÜM GÖZLER O SAATTE

FED faiz kararı bugün saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

FAİZ ORANI YÜZDE 4.75 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMİŞTİ

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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