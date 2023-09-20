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FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 20 EYLÜL 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Gözler Jerome Powell'da!

20.09.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri Jerome Powell tarafından yapılacak FED faiz kararı açıklaması öncesi yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Ağustos ayında toplantı yapmadı. Şimdi gözler Eylül ayı toplantısından çıkacak karara çevrildi. Peki, dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı öncesi euro ve dolar fiyatları...

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR ALIŞ - SATIŞ FİYATI 20 EYLÜL 2023: Dolar ne kadar? Euro kaç TL? Gözler Jerome Powell'da!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün açıklanacak olan FED faiz kararı nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell FED faiz kararı açıklamasını yapacak. 20 Eylül 2023 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte FED faiz kararı öncesi euro ve dolar alış- satış fiyatları...

dolar

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar son kapanışını 27.0086 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0050 liradan, satış fiyatı ise 27.0122 liradan işlem görüyor.

euro

EURO NE KADAR?

Yüzde 0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yeşil ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 28.8761 TL'den yapan euro şu anda 28.8545 TL alış ve 28.8978 TL satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED toplantısı 19 Eylül'de yapıldı İkinci toplantı ise bugün yapılacak.

Toplantı sonrası FED Başkanı Powell eylül ayı FED faiz kararını duyuracak.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışın hazırız. Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz. Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Mal enflasyonunda sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed, ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli. Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidilecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Temmuz'da PCE'nin yüzde 3,3, çekirdek enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun iş gücü piyasalarına daha hassas olduğuna dair kanıtlar görüyoruz

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