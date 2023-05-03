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FED FAİZ KARARI öncesi DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? 3 Mayıs 2023 Çarşamba dolar ve euro fiyatlarında son durum

03.05.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı öncesi 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte FED faiz kararı öncesi 3 Mayıs 2023 Çarşamba euro ve dolar alış satış fiyatları...

FED FAİZ KARARI öncesi DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? 3 Mayıs 2023 Çarşamba dolar ve euro fiyatlarında son durum

Dolar ve euro fiyatlarında son durum FED faiz kararının çıkacağı toplantının ikincisi için geri sayım devam ederken vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Bilindiği üzere FED faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltildi. Dolar ve euro fiyatları internette araştırılıyor. İşte FED faiz kararı öncesi 3 Mayıs 2023 Çarşamba euro ve dolar alış satış fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4724 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.4678 liradan, satış fiyatı ise 19.4770 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.39'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.4792 TL'den yapan euro şu anda 21.4673 TL alış ve 21.4911 TL satış fiyatına sahip.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün açıklanacak.

FED toplantısının ilki dün gerçekleştirildi.

Sonrasında FED faiz kararının açıklanacağı 2. toplantı bugün (3 Mayıs Çarşamba) yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

FED'in faiz kararı beklentisi merak konusu oldu.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini ifade etti.

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