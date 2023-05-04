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  4. FED FAİZ KARARI sonrası DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe dolar alış satış fiyatları...

FED FAİZ KARARI sonrası DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe dolar alış satış fiyatları...

04.05.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri geçtiğimiz gün FED faiz kararının açıklanmasının ardından yakından takip ediliyor. FED politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan yükselterek 16 senenin en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına artırdı. Peki, bugün dolar ne kadar? Euro kaç TL? İşte FED faiz kararı sonrası 4 Mayıs 2023 Perşembe euro ve dolar alış satış fiyatları...

FED FAİZ KARARI sonrası DOLAR ne kadar? Euro kaç TL? İşte 4 Mayıs 2023 Perşembe dolar alış satış fiyatları...

Dolar ve euro fiyatlarında son durum FED faiz kararı sonrası 4 Mayıs 2023 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere FED faiz kararı mart ayı açıklamasına göre; 25 baz puanlık faiz artışı yapıldı ve faiz yüzde 4,75'ten yüzde 5'e yükseltildi. FED son toplantıda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Dolar ve euro fiyatları merak konusu oldu. İşte FED faiz kararı sonrası 4 Mayıs 2023 Perşembe euro ve dolar alış satış fiyatlarında son durum...

dolar

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 19.4801 TL'den yaptı.

Dolar/TL alış fiyatı 19.4756 liradan, satış fiyatı ise 19.4847 liradan işlem görüyor.

euro

EURO KAÇ TL?

Yüzde 0.42'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 21.6074 TL'den yapan euro şu anda 21.5935 TL alış ve 21.6235 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar FED faiz kararı

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