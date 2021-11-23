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Geçen ay görevden alınmıştı! Eski Merkez Bankası yöneticisinden Türk Lirası çağrısı

23.11.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi görevinden alınan Prof. Dr. Semih Tümen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hükümetin faiz politikalarını eleştirdi. Tümen, açıklamasında mart ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal'ın paylaşımını da ekleyerek, "Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk edip kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor." dedi.

Geçen ay görevden alınmıştı! Eski Merkez Bankası yöneticisinden Türk Lirası çağrısı

Geçtiğimiz ay, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliği görevinden alınan Prof. Dr. Semih Tümen’den, dolar/TL kurundaki sert yükselişin ardından yeni bir açıklama geldi.

"BİR AN ÖNCE DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

Dün akşam Fed Başkanı'nın açıklaması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kur ve faiz yorumlarının ardından Türk Lirasında değer kaybı görüldü. Tümen Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başarı şansı olmayan bu irrasyonel deneyi bir an önce terk edip Türk lirasının değerini koruyacak, Türk halkının refahını gözetecek kaliteli politikalara bir an önce dönmemiz gerekiyor.” dedi.

“Bunu nasıl yapacağımızı yeniden hatırlamakta fayda var” diyen Tümen, Naci Ağbal’ın 19 Eylül’de yaptığı paylaşımı alıntıladı.

NACİ AĞBAL'IN PAYLAŞIMINI ALINTILADI

20 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınan ve sonrasında herhangi bir açıklama yapmayan eski Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'dan 19 Eylül’de dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.

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Ağbal, Twitter hesabından, TCMB Başkanı olduğu dönemde kaleme aldığı ve 5 Mart 2021 tarihinde bankanın blog sitesi olan tcmbblog.org'da yayımlanan yazısının linkini paylaşmıştı.

“2021 yılı sonunda enflasyonun yüzde 9,4 seviyesine düşmesini hedefliyoruz” denilen yazıda, “Ocak ayında sıkı parasal duruşumuzu korurken bu duruşun uzun bir müddet sürdürüleceğini ve gerekirse ilave faiz artışı yapılabileceğini belirterek sözle yönlendirmede bulunduk. Bu süreçte yaptığımız açıklamalarda ise mevcut enflasyon riskleri karşısında bu yıl içinde faiz indirimini uzun bir süre gündeme almamızın mümkün görünmediğini belirterek sözle yönlendirmemizi belirgin bir şekilde güçlendirdik” denilmişti.

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