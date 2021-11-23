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Numan Kurtulmuş'tan 'büyüme' değerlendirmesi

23.11.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş büyüme ile ilgili açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Türkiyebu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme sağlamış olan bir ülke. Ve İngiltere'nin arkasından dünyada ikinci. Bu 2021 yılı içerisinde de yüzde 9 ila 10 civarında bir büyümeyi kaydedeceğiz." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş'tan 'büyüme' değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Türkiye ekonomisine de değinen Kurtulmuş, "Evet özellikle bu pandemi şartları dolayısıyla bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi birtakım sorunlarla karşı karşıya kaldığımıza şüphe yoktur. Ama kıyasladığımız zaman Türkiye mesela bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 21,7 büyüme sağlamış olan bir ülke. Ve İngiltere'nin arkasından dünyada ikinci. Bu 2021 yılı içerisinde de yüzde 9 ila 10 civarında bir büyümeyi kaydedeceğiz." diye konuştu.

Tüm dünyada tedarik zincirlerinde kırılmalar olduğunu, gıda alanında çok ciddi eksikliklerin bulunduğunu, özellikle enerji fiyatlarının, iki kat, üç kat arttığını belirten Kurtulmuş, "Bunların tabi ki Türkiye ekonomisi üzerine de birtakım olumsuz etkileri oluyor. Ama sonuçta Türkiye üretmeye devam ediyor. İstihdamı oluşturmaya devam ediyor ve ihracata devam ediyor. Bütün bunların Türkiye ekonomisinin yapısal olarak ayakta kalmasını sağlayan faktörler olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendilerinden kaynaklanmayan bazı nedenler dolayısıyla hayat pahalılığının ortaya çıktığını aktaran Kurtulmuş, "Vatandaş da bize bunları söylüyor. Ama arkasından da şunu ilave ediyor. Bunları uyarıyoruz ama bunları düzeltecek olan yine tek parti sizsiniz. Siz yaparsınız, Tayyip Erdoğan'ın hükümeti yapabilir. Böyle bir özgüven içerisinde vatandaş bize ikazlarını yapıyor. Hem beklentilerinin bizden taraf olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE, KÜÇÜK ESNAF VE SANATKARA 780 MİLYAR LİRALIK DESTEK"

Özellikle dar gelirli ve toplumun alt kesimlerinde olan vatandaşların alım gücünü yukarıya çıkarmaları ve bunun için ilave destekleri ortaya koymaları gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Örnek olarak söylüyorum. 2022 yılının hemen başında ilan edilecek olan asgari ücretin, bu anlamda hakkaniyet ölçülerinde yukarıya doğru çekilmesi ve diğer toplumsal kesimlere de çok ciddi desteklerin sağlanması gerekir. "diye konuştu.

Pandemi sürecinde, özellikle küçük esnaf ve sanatkara 780 milyar liranın üzerinde bir destek sağlandığını ve böylece onların da dükkanlarını kapatmamalarını, tezgahlarını dağıtmamalarını temin etmeye gayret ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, hayat pahalılığının farkında olduklarını ve bunu giderecek tedbirleri alabilecek kararlılık içerisinde bulunduklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Bu tedbirleri alacağız ama esas olan şeyin Türkiye'nin gerçekten üretim gücünü kaybetmemesi, ekonomik yapısının kalıcı olarak dağılmayacağı bir tedbirler yumağının ortaya konulmasıydı. Bunları da gerçekleştirerek bugüne kadar geldik." şeklinde konuştu. (AA)

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