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Gram altın ve dolar fiyatlarında neler oluyor? İşte piyasalardaki son gelişmeler

13.05.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın ve dolar/TL kurunda haftanın son işlem gününde hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL kuru hafta başında başlattığı yükselişini 13 Mayıs Cuma gününe de taşıdı. Ons altın yatırımcısını üzerken gram altın fiyatı ise dolar kurundan destek görmeye devam ediyor. Peki bugün gram altın ve dolar/TL ne kadar, kaç TL? Gram altın için alım fırsatı sunan seviyeler neler? İşte haberin detayları...

Gram altın ve dolar fiyatlarında neler oluyor? İşte piyasalardaki son gelişmeler

Altın ve döviz piyasasında yüksek enflasyona dair endişeler ve para politikalarının seyrine yönelik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcıların güvenli liman arayışı devam ediyor. ABD'de dün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 11 arttı. Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından beklentilerin üzerinde artış kaydeden ÜFE verisi de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıların süreceğine işaret etti. Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını ve Avrupa'da jeopolitik riskler de gündemin odağındaki yerini korurken, küresel çapta açıklanan verilerin enflasyonist baskıların süreceğine işaret etmesi merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesinin uygun olacağını yinelerken, "Faiz oranlarını biraz daha erken yükseltmemiz muhtemelen bizim için daha iyi olurdu." dedi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, gelecek iki toplantıda faiz oranlarını yarım puan artırılmasını destekleyerek finansal koşulların daha da sıkılaştığını görmek istediğini söyledi.

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DOLAR VE EURO

Bankanın para politikası sıkılaştırma hızı ve enflasyonun seyri konusundaki yönlendirmelerine ilişkin soru işaretlerinin artması, yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesine ve dolara olan talebin güçlü kalmasına neden oldu. Dolar endeksi dün 104,9'a kadar çıkmasının ardından bugün 104,6 ile yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesindeki hareketine devam ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,82 ile 2 haftanın en düşük seviyesine inmesinin ardından yüzde 2,89'da dengelendi.

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Bu gelişmelerle Hafta başından itibaren yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL haftanın son işlem gününde 15,40 TL’nin üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 16,06 liradan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ise iki ayın en büyük haftalık düşüşünü yaşamaya hazırlanıyor. Dün yüzde 2’ye yakın değer kaybeden ons altın bugün ise yatay bir seyir izliyor. Altının ons fiyatı şu sıralar 1823 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Gram altın ise dün günü yüzde 1 kayıpla tamamladı. Yeni günde ise altının gram cinsinden fiyatı 905 liradan alıcı ile buluşuyor.

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Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu ve Stratejist Rıdvan Baştürk, Dalga boyunun arttığı piyasalarda altın fiyatlarında da inişli-çıkışlı bir seyir hakim olduğunu ifade ederek, gram altın için 880 TL destek bölgesinin kritik olduğunu dile getirdi. Baştürk, “Bu bölge üzerinde kalınması yukarı hareketleri destekleyebilir ve olası geri çekilmeler alım fırsatı yaratabilir. Gram altında 910 TL üzerinde ise 935 TL’ye doğru bir hareket yaşanabilir” diye konuştu.


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