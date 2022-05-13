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Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta! Böylesi 2 yıldır olmamıştı...

13.05.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüş fiyatları dün Temmuz 2020 seviyelerine geri döndü. Toparlanma uğraşına rağmen dip seviyelerdeki hareketini sürdüren gümüşün ons fiyatı için analistler yeni tahminde bulundular. Ons gümüş için 23 dolar tahmini yapan analistler, gümüşte alım fırsatının ne zaman gelebileceğine ilişkin değerlendirmede bulundular. İşte gümüş fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Herkes altını konuşuyor ama gümüş yatırımcıları da şokta! Böylesi 2 yıldır olmamıştı...

Kıymetli metaller bu hafta küresel büyüme endişelerinin artmasıyla değer kaybediyor. Kıymetli metallerden gümüş dün yüzde 2,5 kayıpla 21,67 dolara gerileyerek Temmuz 2020 sonrası en düşük seviyeyi gördü. Gümüşte 26,13 dolar seviyesinde karşılaşılan direnç sonrası başlayan düşüş 21,27 desteğine kadar devam etti. 21,27 seviyesinden alınan destekle de toparlanmalar görülüyor.

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Analistlere göre, toparlanmanın devamında 22,10 ve 22,76 direnç olarak izlenebilir. 21,27 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve altı fiyatlamada ise 20,60 ve 19,46 doların destek oluşturabileceği uyarısı yapılıyor. Ancak analistler, ons gümüşte 21 dolarda güçlü bir destek bölgesi oluştuğunu söylüyor. Ons gümüş toparlanma girişiminde bulunduğunda öncelikle 22 dolar bölgesinde kurulu olan kuvvetli direnç bariyerini kırması gerekiyor. Değerli metalin 22 dolar ile 22.40 dolar aralığındaki satışla karşılaşma olasılığı görmekle birlikte uzmanlar, metalin 22,40 doları yukarı yönde kırarsa hızlı kazanımlar gösterebileceğini düşünüyor. Böylelikle fiyatların ons başına 23 dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU 85’E TIRMANDI

Bu arada Altın/gümüş oranı 85 üzerinde konumlanırken ekonomide işlerin yolunda gitmediğinin sinyalini veriyor. Bu orana bakıldığında ons gümüşün piyasada olması gereken seviyenin çok altında ucuz konumlandığı görülüyor.

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Yatırımcı girişi altından daha az olduğu için bu yılın ilk çeyreğinde gümüş fiyatları çok az artış gösterebildi. Güçlü tüketici elektroniği talebine rağmen, Çin'in imalat sektörlerinin karantina sırasındaki zayıflaması gümüşe olan tüketim talebi için risk oluşturuyor. Bununla birlikte, fotovoltaik talebin yanı sıra elektrikli araç (EV) sektöründen gelen talep, daha temiz enerjiye olan geçiş sürecinde devam ediyor.

GÜMÜŞ İÇİN ALIM FIRSATI

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Ons gümüşün avantajı olarak yorumlanabilecek bir olgu da ABD Dolar endeksinin bazı uzmanlara göre zirveye yakın olması ve olası gevşemelerde gümüşün cazibesinin artacak olması. ABD Dolar endeksi değerli metaller ile ters yönde hareket ediyor ve değerli metal fiyatlarını baskılıyor. (DÜNYA)

Reuters’ta yer alan habere göre ise ABD'li kurumsal yatırımcının gümüş sattığını belirten Analist Ross Norman, "Gümüş altından daha hızlı düşüyor. Bu tüm kompleks için düşüş işareti. Çin'de devam eden karantinalarla birlikte endüstriyel metaller zorlanıyor” dedi.


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