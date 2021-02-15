İki dev bankadan çarpıcı 2021 dolar tahmini: Dolar yükselecek mi? Türk Lirası'nın değeri artacak mı?

Dolar/TL son durum nedir? ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından dolar/TL 7.3 civarı fiyat belirlemeye başlayan dolar/TL fiyatları T.C. Merkez Bankası'nında sabit faiz kararı ile daha da zayıfladı. Dolar yeni güne 7.03 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Ardından dolar düşerek 7 liranın altını gördü. Dolar fiyatlarının yeni haftaya 7 liranın altında başlamasıyla birlikte yatırımcılar, 2021 dolar beklentilerini ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini araştırmaya başladı. Goldman Sachs ve Morgan Stanley Türkiye'ye dair bir not yayımlayarak, Türk Lirası'nın 2021 yılında hangi pozisyonu alabileceğine dair öngörülerini paylaştı. Goldman Sachs doların zayıflığını gelişmekte olan ülkeler için pozitif olacağını açıklarken, Morgan Stanley ise Türk Lirası'nın dolar karşısında değerinin artarak yükselebileceğini öngördü. Peki dolar düşmeye devam edecek mi? İşte iki dev bankadan Dolar/TL beklentisi!

DOLAR DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ABD'nin teşvik beklentisiyle birlikte zımni volatilite Temmuz'dan beri en düşük seviyeye gerilerken koronavirüs aşısının gelişmesi küresel toparlanmaya etki etti.

Doların haftalık bazda düşmesiyle MSCI gelişen piyasalar endeksi Cuma günü rekor seviyeye tırmandı. Dolardaki zayıflık devam ederken Goldman Sachs Group Stratejistleri Zach Pandl ve Kamakshya Trivedi'den güncel dolar yorumu geldi. Yayımlanan notta 6 ayda aşılamanın etkisiyle küresel büyümenin etkileneceğini açıklayan ünlü stratejistler, "küresel döngüsel güçlerin ABD'nin üzerinde performans göstermesini, bunun da dolarda düşüşe neden olmasını bekliyoruz" dedi.

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜKSELİR Mİ?

Stratejistler yayımladıkları notta, dolardaki düşüşün nedeni olarak Euro'daki yükselişin olduğu bilinse de yuandaki değerlenmenin de 2020'nin 2. yarısından itibaren önemli bir faktör olduğunu vurguladı. Notta Çin'e dair açıklama yapan stratejistler, "yuan için makro göstergeler sağlam olmaya devam ediyor. Çin, güçlü Borsa performansı ve para birimindeki düşük volatilite nedeniyle yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.