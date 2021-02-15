Analistten 2021 için altın yükselebilir yorumu: Altın fiyatları zayıf dolardan destek bulabilir!

ABD’de koronavirüs salgının hızı haftalık artışta son dört ayın en düşük seviyelerine gerilerken, Hindistan’daki can kaybı oranları da düştü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ülkede 15 milyon kişiye aşı uygulandığını duyurdu. Altın fiyatları yükselir mi merak ediliyor. Gram altın küresel altın fiyatlarını takip ederken gümüş fiyatları yatay seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın ortasında düşüşe geçen gram altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Salı günü 422 lirayı gören gram altın kademeli düşüşlerle birlikte 8 Şubat'taki seviyelere doğru geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübünde yaptığı açıklamada ABD'deki işsizlik sorununa değinerek, toparlanmanın oldukça uzak olduğunu belirtti. Powell konuşmasında özel sektöre ve kanun yapıcılara işçileri desteklemeleri için çağrıda bulundu. 2021 yılında ilk 6 haftanın sadece 2'sini yükselişle geçiren ons altın fiyatları, eğer Biden'ın devasa büyüklükteki teşvik paketini hızlandırırsa bu hafta yükselişe geçebilir. 11 Şubat Perşembe günü itibariyle düşmeye başlayan ons altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Bu süreçte yatırımcılar gözlerini ABD'den gelecek teşvik paketi açıklamalarına çevirdi. Gram altın ne zaman yükselecek sorusuna cevap arayan yatırımcılar uzmanların altın tahminlerini merak ediyor. İşte 15 Şubat 2021 güncel altın yorumları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesinden dolayı bu senenin başında yüzde 4 düşüş yaşamıştı. Geleneksel güvenli liman altına olan talep ise yeni teşvik paketinin enflasyonist bir etki yaratarak, dolar üzerinde baskı oluşturma ihtimalinden destek buluyor. Dolar/TL’deki düşüşten dolayı 28 Ocak’tan sonra ayrışan gram altın ve ons altın fiyatları, geçen hafta dolar/TL’nin değişmemesiyle paralel seyretti. Gram altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek merak edilirken analistlerden yorum gelmeye devam ediyor. Commonwealt Bank of Australia Analisti Vivek Dhar gram altın yorumlarına ilişkin yaptığı açıklamada altın fiyatları için olumlu konuşarak; "Altın, 2021 yılında zayıflayan dolardan biraz destek bulabilir. Altın fiyatlarının, artan tahvil faizlerinin dolardaki enflasyon riskini dengelemesiyle önümüzdeki aylarda 1.800-1.900 dolar arasında seyretmesini bekliyoruz." dedi.

15 ŞUBAT 2021 GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ VE YORUMU

Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarına dair beklentisini paylaştı. Baştürk paylaşımında,

önceki haftalarda aktardığı durumun devam ettiğini, altının teknik açıdan olumsuz bir durumda olduğunu belirtti. Ana direnç noktasının 1875 dolar olduğunu belirten Baştürk, "1780'i ana destek olarak izleyebiliriz. Biliyorum çoğu kişi gram altında zarar yazdı. Özellikle 500 TL üzerinden alımlar hala duruyor. Ons altın için negatifim. DolarTL'de de yılın ikinci yarısından önce önemli bir hareket beklemiyorum.Demem o ki baskı devam ediyor.400/395 önemli bölgedir"dedi. İşte 15 Şubat 2021 güncel altın grafiği...





