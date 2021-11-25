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Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı

25.11.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki sert dalgalanmaların ardından kamu bankalarının işlem yapamadığı bildirildi. Kamu bankalarınca, döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadığı belirtildi.

Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı

Döviz kurlarının dün, önceki kapanışa göre yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmesiyle bazı yayın organlarında kamu bankalarının satış pozisyonunda yer aldığı iddia edildi.

Hafta başından bu yana döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin ardından çarşamba günü satışların etkili olması dikkati çekmişti.

KAMU BANKALARI TALEBE KARŞILIK VERMEDİ

Bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kamu bankalarınca döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadı. Çarşamba günü gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler tarafından döviz ve altın işlemlerinde kayda değer tutarda satış yapıldığı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
döviz
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