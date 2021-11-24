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Anadolu döviz satın aldı, Doğu ise sattı! İşte satın alan iller

24.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurunda dün yaşanan sert dalgalanmaların ardından yatırımcıların döviz hesaplarının hareketleri incelendi. Aksaray, Kırşehir ve Bingöl döviz alırken, Elazığ, Hakkari ve Batman satmayı tercih etti.

Anadolu döviz satın aldı, Doğu ise sattı! İşte satın alan iller

Dolar/ TL kuru Ağustos 2018'den bu yana en hızlı yükselişini dün gerçekleştirdi. Dünkü sert dalgalanmanın ardından Türkiye'deki döviz yatırımcılarının yaptığı işlemler de ortaya çıktı. Buna göre, Anadolu döviz satın alırken, Doğu ise satmayı tercih etti.

ANADOLU DÖVİZ SATIN ALDI

Dünya'dan Barış Erkaya'nın haberine göre, eylül ayında birikim yapan vatandaşların yarısı dolardaki yükselişten faydalanmak dolar satışı yaptı. Diğer yarısı ise dolar satın alarak hızlı yükselen kur dönemine daha yüksek döviz hesabıyla giriş yaptı. Aksaray, Kırşehir ve Bingöl döviz alırken, Elazığ, Hakkari ve Batman satmayı tercih etti.

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AĞUSTOS 2018'TEN SONRA İLK

Dolar/TL, salı günü içerisinde yüzde 18,17 ile 10 Ağustos 2018’deki yüzde 24’e yakın artıştan bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmiş ve 13,4539’a kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,2730 lira, avronun satış fiyatı ise 12,6700 lira olmuştu.

ÖNCEKİ AYIN EN ÇOK KAZANDIRANI DOLAR OLMUŞTU

TÜİK'in verilerine göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,87, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,71 oranlarıyla dolarda gerçekleşmişti.

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Dolar, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,49 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,12 oranında yatırımcısına kaybettirdi. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,95 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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