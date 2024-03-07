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Kapalıçarşı'da 33 liraya koşuyor, ekranda 31 TL! Dolar için yeni tahmin geldi: Ünlü bankadan 3 liralık revize...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.03.2024 08:55
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Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Döviz yatırımcıları dolar/TL kurundaki yükseliş sonrası son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Kapalıçarşı ile ekran arasındaki makas neredeyse 1 liraya yaklaştı. Peki dolar ne kadar yükselecek? HSBC, yıl sonu dolar kuru tahminini 3 TL yukarı revize etti. İşte detaylar...

Kapalıçarşı'da 33 liraya koşuyor, ekranda 31 TL! Dolar için yeni tahmin geldi: Ünlü bankadan 3 liralık revize...

Son günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) artan Döviz talebine yönelik hamleler yaparken, yabancı kurumlar da Dolar/TL kuru tahminlerini güncellemeye başladı. Son olarak HSBC'den gelen analizde dolar/TL tahmininin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

DOLAR (28)

Aralarında Murat Toprak'ın da bulunduğu HSBC stratejistlerinin 6 Mart tarihli raporlarına göre, HSBC 2024 yılı için dolar/TL tahminini 33'ten 36'ya yükseltti. Bankanın analizinde değer kaybının beklenenden daha hızlı olduğunu belirtildi.

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Raporda yeni tahminin TCMB'nin TL'de reel değerleme beklentisine dayandığı belirtildi. HSBC stratejistlerine göre, Türk lirasının değer kazanması TCMB'nin enflasyon hedeflemesi kapsamında bir ara hedef haline geldi.

Türk lirasının reel olarak değer kazanma olasılığının yüzde 10 civarında olduğu varsayılıyor.

DOLAR (31)

BUGÜN DOLAR KAÇ TL?

Dolar endeksi 1 ayın en düşük seviyelerinde hareket etse de yurt içinde kur dün 32 TL'yi aşarak rekor kırmasının ardından geri çekilmişti. 7 Mart 2024 Perşembe gününe bakıldığında dolat/TL 31,82 TL seviyesinde ekranlara yansıyor.

DOLAR (34)

KAPALIÇARŞI EKRANI SOLLADI

Ancak İstanbul Kuyumcular Odası'nın İKO fiyat uygulamasında yer alan rakamlarda Kapalıçarşı'da dolar alış fiyatı 32.27 TL, dolar satış fiyatı ise 32.56 TL seviyesinde bulunuyor.

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