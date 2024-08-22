Kapalıçarşıda dolar koşmaya başladı: Zirvesindeki yerini sağlamlaştırıyor...

Dün bankalararası piyasada Dolar/TL 33,88 seviyesinde kapanırken; Kapalıçarşı'da 34,10 seviyesine işaret etmişti. Bugün ise gözler Kapalıçarşı'ya çevrilmişti. Bugün dolar yeniden hareketlendi.
Dolar bugün Kapalıçarşı’da 34,15 seviyesini görerek yeni rekorunu kırdı.
Resmi rakamlarla Kapalıçarşı arasındaki makas ise yeniden açıldı. Resmi rakamlarda dolar kuru akşam seansına doğru 16.25’te 33,90 seviyesinde bulunurken, aynı saat diliminde Kapalıçarşı’da ise 34,08 seviyesine yükseldi.
Euro/TL’de yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Euro/TL bugün sabah seansında resmi rakamlarda 38,00 seviyesin kırarak yeni bir rekora imza attı. Dünü 37,71 – 37,96 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,74 seviyende geride bıraktı.
Yeni günde ise aynı saat diliminde 37,87 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.