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Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

DOVİZ HABERLERİ  | 02.11.2020 16:18 | Son Güncelleme

Doların hareketliliği bitmiyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu savunan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2020 Kasım ayında Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolara en büyük faiz oranını veren bankalar oldu. Peki Kasım ayında dolara en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte Kasım ayı döviz hesabına en çok faiz veren bankaların listesi!

Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Uluslararası piyasalarda dolar hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte AB ülkelerinin normalleşmeye destek vermek için yaptığı çalışmalarla birlikte daha fazla artan doların fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dolar gibi sürekli hareketli inişler ve çıkışları olan yatırım araçlarına uzmanlar yatırım yapmayı önermiyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde dövizin ne olacağı tartışılıyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki Kasım 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar faiz rakamları ve detayları...

Kasım 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi

KASIM'DA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

2020 Kasım altın hesabına en fazla faiz veren bankalar... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!2020 Kasım altın hesabına en fazla faiz veren bankalar... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!

Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor. Burgan Bank hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Burgan Bank vadeli döviz hesabına 2.75 faiz oranı vererek ilk sıraya yerleşti. İkinci sırada ise 2.50 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.25 faiz oranı ile Alternatif Bank yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

Kasım 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi

KASIM AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Kasım ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Burgan Bank, Alternatif Bank ve Fibabanka döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Burgan Bank, Alternatif ve Fibabanka'dan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise henüz açıklanmadı.

Kasım'da 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları... Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım bankaların faiz oranları listesiKasım'da 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları... Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım bankaların faiz oranları listesi

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranı tahminini açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğurucağı biliniyor.

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