Kasım'da 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları... Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım bankaların faiz oranları listesi

Pandemi süresince bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım yapmak isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Kasım ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...

VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.

Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Kasım ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?