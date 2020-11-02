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Kasım'da 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları... Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım bankaların faiz oranları listesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 15:58 | Son Güncelleme

Bankada mevduatı olan ve e vadeli hesap açarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Kasım ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının sürekli değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım'da 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları!

Kasım'da 32 günlük mevduata en yüksek faiz oranları... Kasım 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Kasım bankaların faiz oranları listesi

Pandemi süresince bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım yapmak isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Kasım ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...

2020 Kasım altın hesabına en fazla faiz veren bankalar... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!2020 Kasım altın hesabına en fazla faiz veren bankalar... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!

KASIM'DA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

KASIM'DA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.

Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Kasım ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

KASIM AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ

KASIM AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

2020 Kasım ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları Fibabanka, Kasım ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Fibabanka'nın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 14 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Fibabanka'yı, ING Bank Turuncu Hesap, CEPTE TEP Marifetli Hesap ve Alternatif Bank yüzde 13.00'lık faiz oranı ile ikinci sıradan takip etti.

2020 Kasım ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise yüzde 11.5 faiz oranı ile Halkbank E-Vadeli Mevduat Hesabı oldu.

Garanti BBVA ve Vakıfbank ise en az Kasım ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu. İşte Kasım ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!

Kasım ayı en yüksek faiz veren bankalar listesi!

KASIM AYI BANKALARIN VADELİ FAİZ ORANLARI

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 14.00

Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00

CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00

ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 13.00

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 11.50

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 11.00

Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.75

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.75

CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.75

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.50

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.00

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 9.00

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 8.75

Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 4.50

AŞAĞIDAKİ BANKALAR HENÜZ KASIM AYI FAİZ ORANINI AÇIKLAMADI

Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı %

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı


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