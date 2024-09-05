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  4. KKM'de düşüş sürüyor... Bu hafta 1,6 trilyon TL'nin altına geriledi

KKM'de düşüş sürüyor... Bu hafta 1,6 trilyon TL'nin altına geriledi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
05.09.2024 15:32
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Kur Korumalı Mevduat'ta düşüş bu hafta da devam etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 619,2 milyar TL'den 1 trilyon 594,4 milyar TL'ye geriledi.

KKM'de düşüş sürüyor... Bu hafta 1,6 trilyon TL'nin altına geriledi

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 619,2 milyar TL'den 1 trilyon 594,4 milyar TL'ye geriledi.

29 Ağustos ile biten haftada krediler 14 trilyon 490,7 milyar TL'den 14 trilyon 587,2 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 503,7 milyar TL'den 17 trilyon 441,4 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 782 milyar TL'den 1 trilyon 797,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 538,6 milyar TL'den 1 trilyon 586 milyar TL'ye yükseldi. Takipteki alacaklar ise 249,7 milyar TL'den 252,9 milyar TL'ye çıktı.

dolar

YILMAZ KKM HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

OVP sunumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yılın ortalarında Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) toplam mevduatlar içindeki payının yüzde 28’i aştığını, ancak bu oranın hızla gerilediğini ve Ağustos 2024'te yüzde 10 seviyesine kadar düştüğünü belirterek, KKM bakiyesinin zirve yaptığı dönemde 3,4 trilyon Türk lirası seviyesine ulaştığını, bugün ise 1,6 trilyon Türk lirasına indiğini kaydetti.

Dolar bazında da geçen yıl KKM'nin en yüksek seviyesinin 140 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Yılmaz, bu rakamın 47,8 milyar dolara düştüğünü aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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