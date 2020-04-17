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  4. Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

DOVİZ HABERLERİ  | 17.04.2020 14:39 | Son Güncelleme

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 9.98'den yüzde 9.76'ya, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3.3'den yüzde 0.6 küçülmeye düşerken, dolar kuru beklentisi 6.93 liraya yükseldi.

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası Nisan beklenti anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.51 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 9.70'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.51'den yüzde 8.62'ye yükseldi.

Merkez Bankası anketinde, 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3.9'dan, yüzde 4.6'ya yükseldi.

Beklenti anketinde, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6.66 lira ve 7.11 lira olarak gerçekleşti.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.38 düzeyinden, yüzde 9.13'e geriledi.

Merkez Bankası ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ay sonu beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.27'den yüzde 9.03'e geriledi.

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.33 ve yüzde 9.33 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.41'den yüzde 11.40'a yükseldi.

Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10.50 ve yüzde 11.67 olarak gerçekleşti.

KAYNAK:DHA

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dolar tahmini, merkez bankası,

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
markette bir kalemde ℅20 zam oluyor ama yıllık enflasyon ℅10, yersen...
@necmiinan her zaman aldığım fındık yağında %28.5 u gördüm dün
Dolar daha bu sabah 6.95 ti bunların yılsonu tahmini 6.93 yersen.
Yıl sonuna kadar dolar 8 tl yi bulmazsa iyidir bence gerçekçi olun biraz
10 lira olacağını söyleyemeyeceğim kadar korkaklar
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