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Merkez Bankası ile İngiliz dev banka dolar tahminini açıkladı: ‘Ortodoks politikalardan dönüş yaşanması halinde…’

18.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar dolar/TL kurundaki hareketliliği yakından takip ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiliz banka Standard Chartered’tan yeni tahmin geldi. ‘Dolar kuru 2023 yılı sonunda 22,84 TL olur’ diyen TCMB’ye karşın Standard Chartered, seçim öngörüsünde bulunarak iki rakama dikkat çekti…

Merkez Bankası ile İngiliz dev banka dolar tahminini açıkladı: ‘Ortodoks politikalardan dönüş yaşanması halinde…’

Dolar/TL kuru hafta içinde 19,30 seviyelerine kadar yükselerek tarihi rekorunu güncelledi. Kur haftayı yüzde 0,19 kazançla 18,87 liradan tamamladı. Yatırımcılar ‘2023 yılında dolar ne kadar olur?’, ‘Düşecek mi yükselecek mi?’ sorularına yanıt ararken Merkez Bankası ve İngiliz Standart Chartered’tan konuya ilişkin çok kritik iki değerlendirme ve tahmin geldi.

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MERKEZ BANKASI’NDAN DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu. TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 22,84 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,44'ten 23,10'a indi.

DOLAR/TL KURU İÇİN SEÇİM SENARYOLARI

İngiliz Bankas Standard Chartered ekonomistleri Geoff Kendrick ve Farooq Pasha, Türkiye'de seçimin sonucunda dolar/TL’nin ortodoks politikalardan dönüş yaşanması halinde 20, mevcut politikaların devamı halinde ise 36 seviyesine çıkabileceğini öngördü.

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“2022’de ortalaması yüzde 72 olan enflasyonun, 2023 ortalamasının yüzde 50 olacağını tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak yaşam maliyeti krizi büyüme üzerinde baskı kuruyor; GSYH büyümesinin 2022’deki yüzde 4,5 seviyesinden 2023’te yüzde 3’e gerileyeceğini öngörüyoruz” ifadelerine yer verilen raporda, “Para politikası ultra gevşek olmaya devam ediyor. Seçim sonrasında mevcut yönetimin devamı büyüme yönlü politikaların devamı anlamına gelebilir” denildi.

DOLAR


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