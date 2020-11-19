Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki

Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15’e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı.
Kararla birlikte dolar/TL, 7,52'ye kadar çekildi. Euro/TL ise 8,90 liraya geriledi.
Karardan hemen önce dolar/TL 7,69'un üzerinde seyrederken euro/TL 9,10'lu seviyelerdeydi.
Faiz kararı öncesi 459 lira olan gram altın 451 lira sevilerine geriledi.
Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen riskten kaçış satışlarıyla yüzde 1 civarı ekside seyrediyordu. Beklentiler paralelinde gelen faiz artışı sonrasında BİST 100 Endeksi kayıplarının bir kısmını geri verdi.
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