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Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki

DOVİZ HABERLERİ  | 19.11.2020 14:08 | Son Güncelleme

Merkez Bankası'ndan beklentilere paralel gelen faiz artışıyla birlikte Türk Lirası, dolar ve euro karşısında değer kazandı. İlk tepki olarak dolar/TL 7,50'li seviyelere gerilerken Euro/TL ise 9 liranın altını gördü. Faiz kararı öncesi 459 lira olan gram altın 451 lira sevilerine geriledi.

Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki

Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15’e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı.

Kararla birlikte dolar/TL, 7,52'ye kadar çekildi. Euro/TL ise 8,90 liraya geriledi.

Karardan hemen önce dolar/TL 7,69'un üzerinde seyrederken euro/TL 9,10'lu seviyelerdeydi.

Faiz kararı öncesi 459 lira olan gram altın 451 lira sevilerine geriledi.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, açılışın ardından gelen riskten kaçış satışlarıyla yüzde 1 civarı ekside seyrediyordu. Beklentiler paralelinde gelen faiz artışı sonrasında BİST 100 Endeksi kayıplarının bir kısmını geri verdi.

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