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Ne KKM kaldı ne döviz mevduatı! Mum gibi eridi: TCMB ve BDDK son durumu açıkladı

23.11.2023 15:30 | Son Güncelleme:
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Kur korumalı mevduatlarda gerileme eğilimi 17 Kasım haftasında da devam etti. KKM'de geçtiğimiz hafta 70,9 milyar TL'lik düşüş kaydedildi. Pariteden arındırıldığında döviz mevduatlarının da 685 milyon dolar azaldığı izlendi.

Ne KKM kaldı ne döviz mevduatı! Mum gibi eridi: TCMB ve BDDK son durumu açıkladı

Kur korumalı mevduatlarda (KKM) düşüş ivmesi hız kesmeden devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 17 Kasım haftasında KKM'de toplam büyüklük 70,9 milyar TL ile 2,7 trilyon TL seviyesine indi.

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DÖVİZ MEVDUATLARI DA GERİLEDİ

KKM erimeye devam ederken, döviz mevduatlarında parite etkisi görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 17 Kasım haftasında 880 milyon dolar artışla 176,7 milyar dolara yükseldi.

Pariteden arındırıldığında ise döviz mevduatlarının 685 milyon dolar azaldığı izlendi.

Bu veri setine göre gerçek kişilerin döviz mevduatları 424 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 260 milyon dolar geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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