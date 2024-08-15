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Özgür Demirtaş'tan 'dolar' isyanı: 'Buna can dayanmaz, facialar baş gösterir...' dedi: Asgari ücreti de hesaba kattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.08.2024 14:12
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Dolar kurunda yaşanan sakin seyir ve ekonomide enflasyonu dizginlemek için atılan adımlar hakkında Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Demirtaş dolar/TL'nin baskıdan kurtularak 38 TL seviyelerine gelmesi gerektiğinin altını çizdi. “Buna can dayanmaz...” diyen ünlü ekonomist, ücretlerin bu şekilde baskılanması, asgari ücretlinin imha olmasına yol açar. Banka kredilerinde geri dönüşlerde facialar başgösterir” diye değerlendirmede bulundu.

Bir dönem hemen her gün neredeyse 1’er TL artan dolar/TL kuru, son bir yılda yükseliş ivmesinde frene bastı. Özellikle senenin başından bu yana kurlardaki sakin seyir 8 aydır devam ediyor. Son bir yılda dolardaki artış ise yüzde 24,29.

Hem ekonomistler hem de iş dünyası temsilcileri dolar kurunun acilen 37-38 TL seviyelerine yükselmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu kapsamda Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş dün sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşım ile, “Türk Lirası aşırı derecede değerli. Dolar/TL uzun süredir kontrol altında tutuluyor… İhracatçı, turizmci zaten zor durumda ama onun ötesinde ülke aşırı derecede pahalı. Dolar/TL’yi bu dönemde biraz da olsun bırakmak gerekiyor” yorumunda bulundu.

DOLAR (29)

TÜRKİYE’NİN YAPMAYA ÇALIŞTIĞI ŞEYLERİ SIRALADI

Bugün ise ‘Türkiye'nin yapmaya çalıştığı ve yapması gerekenler’ diyerek yaptığı paylaşımda madde madde her şeyi anlattı:

Ülkenin yapmaya çalıştığını 5 maddede özetleyen Ekonomist Özgür Demirtaş, “Dolar/TL'yi iyice baskılayıp, ücretleri iyice baskılayıp, ihracatçı, turizmciyi iyice boğup, Türkiye'yi, Yunanistan, İtalya, İspanya'dan pahalı yapıp, enflasyonu hemencecik düşürmeye çalışmak diyerek anlattı.

DOLAR (31)

“BUNA CAN DAYANMAZ”

“Buna can dayanmaz...” diyen Demirtaş, ücretlerin bu şekilde baskılanması, asgari ücretlinin imha olmasına yol açar. Banka kredilerinde geri dönüşlerde facialar başgösterir” yorumunda bulundu.

“DOLAR 38 TL OLMALI”

Demirtaş yapılması gerekenleri kendi çözüm önerilerini sunarak açıkladı. Uzman isim, “Dolar/TL'yi hızlı bir şekilde 38'e bırakıp, asgari ücrete baskıyı biraz azaltıp, İhracat ve turizm üzerindeki baskıyı azaltıp, Türkiye'yi çok ucuz olmasa da pahalı olmaktan çıkarıp, Enflasyon hedefini 2026'ya yaymak. Faizlerin Kasım-Aralık ayında sembolik de olsa indirilmesi” dedi.

DOLAR (22)

İKİNCİL TALEP: DÖVİZ TAMAMEN SERBEST BIRAKILSIN

“Aksi takdirde, halk bu plana isyan edecektir ve plan çalışmadan ortadan ikiye ayrılacaktır” ifadelerini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Demirtaş ayrıca yapılması gerekenleri de sıraladı. İşte o maddeler:

1) Swap piyasalarının tamamen açılması
2) Dövizin tamamen serbest bırakılması
3) Yarı-demir-perde gerisi ülke olmaktan vazgeçilmesi
4) Hiçbir zaman yapılmayan yapısal reformların yapılması

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş dolar
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