Polyester elyaf ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, yerli bir üretici tarafından yapılan ve bazı firmalarca da desteklenen başvuruya istinaden Tayvan, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ürününe yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını içeriyor.

Yapılan inceleme sonucunca, anılan ülkeler menşeli önlem konusu ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır