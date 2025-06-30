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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (30 Haziran 2025 Pazartesi)

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8890 liradan, avro 467720 liradan başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (30 Haziran 2025 Pazartesi)

Serbest piyasada 39,8870 liradan alınan dolar, 39,8890 liradan satılıyor. 467700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 467720 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 39,8870, avronun satış fiyatı ise 46,8290 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
39,79
39,80
% -0.27
12:24
Euro
46,72
46,73
% -0.37
12:24
İngiliz Sterlini
54,51
54,57
% -0.41
12:24
Avustralya Doları
26,02
26,03
% -0.14
12:24
İsviçre Frangı
49,93
49,96
% -0.02
12:24
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.22
12:20
Çin Yuanı
5,55
5,55
% -0.12
12:20
İsveç Kronu
4,19
4,20
% -0.36
12:24
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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