Son dakika: Dolarda sert düşüş

Gün içinde en yüksek 13,18'i gören dolar kuru 12 seviyesinin altına indi. Kur 11,60'a kadar geriledi.

Türk lirası salı günü yaşananfiyat hareketlerinin ardından çarşamba günü 12 seviyesinin altına kadar geriledi.

EURO NE KADAR?

Bugüne 14,3194 lira seviyesinden başlayan Euro kuru da 13 lira seviyesine geriledi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Merkez Bankası, dün akşam Türkiye piyasaları kapandıktan sonra döviz kurlarındaki aşırı oynaklığa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Merkez Bankası’nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü olmadığı belirtilirken şöyle denildi:

"Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'nin üçüncü çeyrek büyümesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran uzmanlar, söz konusu verilerde enflasyonist etkilerin gözlemleneceğini ve para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Kredi Hesaplama Kredi Türü Kredi Vadesi HEMEN HESAPLA



