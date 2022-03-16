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Son dakika: Dolar fiyatı için en önemli gün geldi! Her şey bu akşam belli olacak…

16.03.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Savaş, enflasyon ve Fed üçgeninde kalan dolar fiyatı için kritik açıklama bugün gelecek. ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını bugün açıklayacak. Fed’in savaşa rağmen sıkılaşma döngüsünü yavaşlatmasını beklenmezken dolar fiyatına ilişkin tahminler peş peşe geldi… Peki “Dolar bugün kaç TL oldu? Düşecek mi, yükselecek mi?” İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Dolar fiyatı için en önemli gün geldi! Her şey bu akşam belli olacak…

Son dakika: ABD Merkez Bankası (Fed) bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında üç yılın ardından ilk kez faiz artırımına gidecek. Enflasyon hedefi yüzde 2 olan ancak manşet enflasyon verisinin yüzde 7,9 ile 40 yılın zirvesine tırmandığı ABD ekonomisinde politika yapıcılar, Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu büyüme görünümüne yönelik risklere rağmen, enflasyonla mücadele konusunda kararlı. Bankalar ve ekonomistler Fed’in bu yıl 7 kez faiz artırımı yapmasını bekliyor. Banka faiz öngörülerinin yanı sıra GSYH, enflasyon ve işsizlik tahminlerini de revize edecek. Ukrayna savaşının revizyonlarda - özellikle de enflasyonda - enerji maliyetleri nedeniyle etkili olması bekleniyor.

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Dünya’da yer alan haberde, Aralıkta 2022 enflasyonunun ortalama yüzde 2,7 olmasını bekleyen Fed’in bu tahminini de yüzde 4’e çıkarması bekleniyor. Son GSYH tahmininde bu yıl yüzde 4 büyüme öngören FOMC üyelerinin bu tahmini de düşürmesi bekleniyor. Goldman Sachs ABD’nin büyüme tahminini yüzde 2,9’a düşürmüştü.

DEV BANKADAN DOLAR ÖNGÖRÜSÜ

Kanada merkezli TD Securities, hem önümüzdeki dönemde enflasyon baskılarının devam etmesi hem de Fed’in faiz artışına başlamasıyla doların destekleneceğini öngörüyor. Banka doların güvenli liman cazibesiyle Japon yeni gibi diğer güvenli liman para birimleri karşısında da güçleneceği görüşünde. Scotiabank dolar/yen kurunda 120 düzeylerine doğru hareketin devam edeceğini öngörüyor.

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SUUDİLER ÇİN’E PETROLÜ YUAN İLE SATARSA, DOLAR ZAYIFLAYABİLİR

Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol satışlarında dolar yerine yuan kullanabileceği iddiaları ise dolarda geniş tabanlı bir zayıflık getirebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan şu anda petrol ticaretini yuanla yapma seçeneğini değerlendiriyor.

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DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

Haber sonrası 2 yılın zirvesindeki seyrini koruyan dolar endeksi gün içinde hafif düşüşle 98-99 bandından işlem gördü. Faiz artışı beklentileri 10 yıllık ABD hazine tahvilinde getiriyi yüzde 2,1’in üzerinde tutmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler öncesinde yurt içinde dolar/TL kuru yeni günün ilk saatlerinde güne yükselişle başlayarak 14,70’ten işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,12 liradan alıcı ile buluşuyor.


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Dolar kaç TL? 16 Mart 2022 ÇarşambaDolar kaç TL? 16 Mart 2022 Çarşamba
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Fed
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