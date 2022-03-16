Altın yatırımcıları saat 21.00'i bekliyor! Ons ve gram altında 'beklenti' fiyatlaması! İslam Memiş'ten Fed öncesi yeni değerlendirme

Son dakika: Altın fiyatları için kritik öneme sahip ABD Merkez Bankası Fed bugün iki günlük FOMC toplantısının sonuçlarını TSİ 21.00’de açıklayacak. Fed’in 2018 Kasım ayından bu yana ki ilk faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkarması bekleniyor. Faiz kararı sonrası Başkan Jerome Powell’ın 21.30’da başlayacak olan basın toplantısında yapacağı açıklama ve değerlendirmeler de önemli olacak.

Bir yandan savaş diğer yandan son 40 yılın zirve seviyelerinde seyreden enflasyon rakamları Fed’in bu toplantısını daha kritik hale getiriyor. Son olarak açıklanan ABD üretici enflasyonu rakamları Şubatta yıllık yüzde 10 artışla çift hanelere yükseldi. Bu açıdan Fed’in yarın enflasyon ve büyüme tahminlerini de yukarı yönde revizeye gitmesi de yüksek ihtimal.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATI DÜŞÜYOR

ABD’nin Rusya’dan enerji ithalatını yasaklamasının ardından ons altın fiyatında sert hareketler görülmüş ve 2078 dolar seviyesinin üzerine kadar çıkarak 1,5 yılın zirvesine ulaşmıştı. Ons altın en son 2020 yılı Ağustos ayında 2 bin 121 dolar zirvesini görmüştü. Ancak ons altın iki ülke arasındaki müzakere görüşmeleri ve Fed kararı öncesi yönünü aşağı çevirdi. Haftanın ilk iki işlem gününde yüzde 3,5 civarında değer kaybeden Ons Altın dün ise 1907 dolar seviyelerini test etti. Altının ons fiyatı bu sabah ise 1920 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Gram altın 16 Mart Çarşamba sabahı yüzde 1’den fazla değer kaybederek 907 liraya geriledi.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ FED ÖNCESİ BEKLENTİ

Altın fiyatlarındaki bu düşüşleri Fed öncesi beklentilere bağladığını ifade eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Piyasalarda Fed’in 25 mi, 50 baz puan mı faiz artıracağı konusunda karışıklık var. Bence 25 baz puanlık faiz artırarak bu süreci başlatabilir. Fed’in bu sürece 25 baz puan ile başlaması piyasalarda çok bir gerginliğe neden olmaz. Ama 50 baz puan faiz artırımı yaparsa dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine yükselir. Dolarda değer artışının devam etmesi emtia fiyatlarını baskılar” diye konuştu.

“EMTİALAR SAVAŞI SEVİYOR”

“Savaş emtiaların sevdiği ortamı oluşturduğu için orta ve uzun vadede altın, gümüş gibi değerli madenlerin değerinin artacağını bize göstermiş oluyor” diyen İslam Memiş, “3 haftadır bunu söylüyorum. 900 lira seviyesinin üzerinde gram, 1900 dolar seviyesinin üzerinde ons altın almam. Sabırla bekleyen yatırımcıların alım için daha alt seviyelerde fırsat olabileceği konusunda öngörüm vardı. Bugünkü fiyatlara baktığımızda yatırımcılar fırsat yakalamış oldu. Ons altında yıllık bazda 2150 dolar seviyesi, gram altında 1450 seviyesiyle alakalı öngörümde bir değişiklik yok” şeklinde değerlendirmede bulundu.



