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Son dakika: Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatlarının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi

03.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Altın ve dolar yatırımcısının gözü bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisindeydi. TÜFE rakamlarının mayısta zirve yapmasıyla altının gram fiyatı ve dolar/TL kuru fiyat hareketliliği araştırılmaya başlandı. Peki gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve piyasalara ilişkin anlık, canlı, güncel rakamlar…

Son dakika: Dolar/TL kuru ve gram altın fiyatlarının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi

Son dakika haberi: Gram altın ve dolar/TL kuru yeni güne zirve yaparak başlamıştı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler piyasalardaki son dakika gelişmelerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi.

SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...

Dolar/TL dün yüzde 0,5 artışla 16,4673'ten kapanmasının ardından bugün veri öncesinde 16,50’yi test ederken 16,48 seviyelerinde dengelenmişti. Kur enflasyon verisi sonrasında ise 16,50'nin hemen altında değerleniyor. Euro/TL de 17,74 liradan alıcı ile buluşuyor.

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ALTIN FİYATLARI

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası yönünü yukarı çeviren ve son 1 ayın en yüksek seviyesini gören ons altın fiyatı, bu sabah yatay seyir izliyor. Sabah erken saatlerde 1874,11 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın fiyatı şu sıralarda 1868,93 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta 1828 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başaran ons altında ivmenin yukarı döndüğünü ve bu hareketin 1900 dolar seviyesine kadar devam etmesinin mümkün göründüğünü belirtiyorlar.

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Ons altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen dolar/TL kurundaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı ise sabahın ilk saatlerinde en yüksek 993 TL'yi gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 989 liradan değerleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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