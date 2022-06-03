SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...

Son dakika haberi… Piyasaların merakla beklediği mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi.

Piyasa katılımcıları nisan ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,72 seviyesine yükselmesini bekliyordu.

NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ NASILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 7,25 artışla yıllık yüzde 69,97'ye ulaştığını açıklamıştı.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON ANKETİ

Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.

