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Son dakika: Dolar/TL kurunda yükseliş hız kazandı! OECD, Dünya Bankası ve BM’den kritik açıklamalar art arda geldi

09.06.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL kuru dün 17,20 seviyelerini görerek 2022 yılının zirvesine oturdu. Euro da dolar fiyatlarını takip etti. Analistler piyasaların ‘faiz artırmama’ ihtimalini fiyatladıklarını ifade ederken 3 dev kurumdan kritik açıklamalar art arda geldi. OECD, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler dünyanın en ciddi kriz ile karşı karşıya olduğunu ifade ederken ‘derin durgunluk’ uyarısında bulundular. Peki bugün dolar/TL kuru kaç TL? İşte piyasalardaki son dakika gelişmelerinin detayları...

Son dakika: Dolar/TL kurunda yükseliş hız kazandı! OECD, Dünya Bankası ve BM’den kritik açıklamalar art arda geldi

Son dakika: Dolar/TL kuru dün yüzde 2,5’tan fazla yükselerek 17,20 seviyesine geldi. Euro/TL kurunda da durum değişmezken, günlük yükselişini yüzde 3’e taşıyarak 18,45 TL seviyesini aştı. Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırmayacağı ihtimalinin piyasalar tarafından fiyatlandığını ifade ediyor. Bu gelişmelerle dün 5 yıllık risk primini gösteren CDS 770 baz puana yaklaşarak zirve yaptı. Peki 9 Haziran Perşembe dolar/TL kuru ne kadar oldu? İşte analistlerin yorumları ve piyasada yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

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Tüm bu gelişmelerle dolar/TL kuru yeni güne 17,19 TL seviyelerinden başladı. Euro/TL kuru ise 18,58 TL seviyelerinde bulunuyor. Analistler, döviz kurları için yaptığı açıklamasında diğer gelişmiş ve gelişen ülkelerin neredeyse tamamı enflasyon karşısında sıkı para politikası uygularken TCMB’nin yüzde 73,5 ile 20 yılın en yükseğine çıkan enflasyon ve 130’u aşan üretici fiyatları karşısında faiz dışı önlemler almasının negatif ayrışma yarattığını ifade ediyor.

FED VE AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMINA HAZIRLANIYOR

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Küresel enflasyon nedeniyle birçok ülke merkez bankası bu yıl faiz artırıyor. Mart’ta 25 baz puan, Mayıs’ta ise 50 baz puan faiz artışı yapan ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek haftaki toplantıda 50 baz puan daha faiz artışı yapması beklenirken Avrupa Merkez Bankası’nın ise yarınki toplantıda Temmuz’da 50 baz puan olasılığını güçlendirmesi bekleniyor.

OECD VE DÜNYA BANKASI'NDAN ‘DERİN DURGUNLUK’ UYARISI

Öte yandan iki dev kurumdan piyasalar için kötü durum senaryosu açıklaması geldi. OECD ve Dünya Bankası yayımladıkları son raporlarda küresel ekonomiye ilişkin benzer risklere neredeyse aynı cümlelerle dikkat çekti. İki kurum da derin durgunluk ve stagflasyon uyarısında bulundu. OECD "Savaşın Bedeli" başlıklı raporda savaş nedeniyle dünyanın ağır bir bedel ödediğine vurgu yaptı.

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BM: DÜNYA ŞİMDİYE KADARKİ EN CİDDİ EKONOMİK KRİZİN EŞİĞİNDE

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Yayımlanan raporda dünyanın Ukrayna savaşı nedeniyle gıda ve enerji alanında şimdiye kadar görülen en ciddi ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısında bulunuldu. Hiçbir ülkenin bu savaşın etkilerinden kaçamayacağını belirten BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

İSLAM MEMİŞ: BU RAKAMLAR SÜRPRİZ DEĞİL

Piyasalara ilişkin analistlerin yorumları merak edilirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten döviz kurları için yeni bir değerlendirme yapıldı. Finans Analisti son yaptığı yorumunda şu ifadelerini kullandı:

''Altın ve dolar yükselişi devam ederken gündem son derece yoğun. Erdoğan’ın Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda faiz vurgusu kurun hızlı ataklar gerçekleştirmesine neden oldu. Teknik olarak dolar/TL kurunda 17,30 ve devamında 17,80 seviyeleri olmak üzere beklentilerimiz devam ediyor. Karşımızda Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı bir ekonomi paketi var. Bakalım hangisi daha erken test edilecek. Ya ekonomi paketi açıklanacak ve kur ataklarında geri çekilmeler yaşanacak ya da yukarı yönlü dolar kurunda 17,80 seviyesini göreceğiz. Gözlerimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde hazırlanan ekonomi paketinde olacak. Yüksek bir tansiyon var. Yatırımcılar riskli bir fiyatlama karşısında panik olmuş durumda. Daha önce Türkiye’de korku ve panikle pozisyon alanlar çok oluyordu. Bu risk karşısında zarar etmemek için beklemek gerekiyor. Nisan ayı bizim için final ayıydı. Bu rakamlar bizim için sürpriz değil. Bundan sonraki süreçlerde yatırımcının biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Her an geri yönlü bir trend olabilir bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Özellikle elinde TL bulunduranlar çok daha dikkatli olmalı."


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