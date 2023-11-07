FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. SON DAKİKA | Doların ateşi gece 04.35'te yükseldi! Yeni güne yeni rekorla başladı... 7 Kasım döviz kurundan son durum

SON DAKİKA | Doların ateşi gece 04.35'te yükseldi! Yeni güne yeni rekorla başladı... 7 Kasım döviz kurundan son durum

07.11.2023 11:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dolar, TL karşısında yükselişini sürdürüyor. Son haftalardaki yükselişi sonrası 'Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?' sorularıyla piyasalar yakından takip edilirken, dolar gece saat 04:35 sıralarında ani bir çıkışla rekor kırdı. Yeni güne zirvede başlayarak rekor tazeleyen dolar; 28,48 seviyelerinde işlem görüyor. İşte 7 Kasım 2023 Salı (bugün) döviz piyasasında son durum...

SON DAKİKA | Doların ateşi gece 04.35'te yükseldi! Yeni güne yeni rekorla başladı... 7 Kasım döviz kurundan son durum

Son dakika: Doların yükselen ateşi düşmüyor. Hafta başından bu yana yükselişte olan dolar, yurt içinde piyasalarının kapalı olduğu saatlerde ani bir çıkışa geçti. Gece saat 04.45'te 28.64'e yükselen dolar kuru, tüm zamanların rekorunu kırdı.

SON DAKİKA: DOLARDA SON DURUM! ZİRVEDEN İNMİYOR...

Dün piyasaların kapanışında 28,44 TL seviyesinde hareket ederken dolar kuru, piyasaların açılmasıyla 7 Kasım bugün 28,48 TL'den işlem görüyor.

dolar

EURODA ZİRVE SONRASI GERİLEME

Euro da gece saatlerinde 30,6850 TL'ye kadar çıkarken, piyasaların açılışı sonrasına sınırlı bir gerilemeyle 30,5002 seviyesinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 28,60, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 39,65 seviyesinde görülüyor.

eurooo


Canlı Döviz Kurları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dönemin en değerli girişimiydi! İflas başvurusunda bulunduBir dönemin en değerli girişimiydi! İflas başvurusunda bulundu
Gram altında 'kırmızı' alarm! 'Son bir kez...'Gram altında 'kırmızı' alarm! 'Son bir kez...'
Düşük faizli konut kredisi detayları netleşiyor!Düşük faizli konut kredisi detayları netleşiyor!
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar son dakika

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.