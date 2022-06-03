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Son dakika: Enflasyon sonrası dolar kurunda yeni rekor! Gram altın fiyatı ise...

03.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. 24 yılın zirvesine çıkan enflasyon sonrası dolar/TL kuru 20 Aralık sonrası zirvesini 16,50'nin üzerine taşıdı. Peki gram altın ve dolar ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve piyasalara ilişkin anlık, canlı, güncel rakamlar…

Son dakika: Enflasyon sonrası dolar kurunda yeni rekor! Gram altın fiyatı ise...

Son dakika haberi: Gram altın ve dolar/TL kuru yeni güne zirve yaparak başlamıştı. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler piyasalardaki son dakika gelişmelerine çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık yüzde 2,98 artarken, yıllık enflasyon yüzde 69,97'den yüzde 73,50'ye yükseldi.

SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...SON DAKİKA: Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Yüzde 73,50 ile son 24 yılın en yüksek seviyesi...

Dolar/TL dün yüzde 0,5 artışla 16,4673'ten kapanmasının ardından bugün veri öncesinde 16,50’yi test ederken 16,48 seviyelerinde dengelenmişti. Kur enflasyon verisi sonrasında ise zirvesini 16,51'in üzerine taşıdı. Euro/TL de 17,77 liradan alıcı ile buluşuyor.

altın dolar iç 1

ALTIN FİYATLARI

Dün açıklanan ADP özel sektör istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası yönünü yukarı çeviren ve son 1 ayın en yüksek seviyesini gören ons altın fiyatı, bu sabah yatay seyir izliyor. Sabah erken saatlerde 1874,11 dolar/ons seviyesine kadar yükselen spot altın fiyatı şu sıralarda 1868,93 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bu hafta 1828 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başaran ons altında ivmenin yukarı döndüğünü ve bu hareketin 1900 dolar seviyesine kadar devam etmesinin mümkün göründüğünü belirtiyorlar.

altın dolar iç 2

Ons altın fiyatlarındaki yatay hareketlere rağmen dolar/TL kurundaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı ise sabahın ilk saatlerinde en yüksek 993 TL'yi gördü. Altının gram fiyatı şu sıralar 990 liradan değerleniyor.


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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dolar 22 yi görecek bitirdiniz ülkeyi bariz çok açık belli
BİTİRDİNİZ ÜLKEYİ YETER YA ARTIK. ÇOCUĞUMA ALDIĞIMIZ TANESİ 2.5 TL OLMUŞ. YETER DEĞİŞSİN ARTIK BU SİSTEM BU YÖNETİM.
yüzde 73 gölgesi aslı yüzde 145 demek ki ?

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