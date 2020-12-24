Yerli ve milli 'eSIM' tanıtıldı

Sayan, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mühendislerin yoğun çalışmaları neticesinde eSIM teknolojisi ürettiklerini ve bunu yapabilen öncü ülkeler arasında yer aldıklarını ifade eden Sayan, "Mobil telekomünikasyon alanında 25 yıldan fazla kullanılan mevcut fiziksel SIM kartların yerine, artık cihazlara uzaktan yüklenebilen eSIM sayesinde mobil haberleşmede önemli bir adım daha attık." diye konuştu.

eSIM'in sadece bilgi ve iletişim sektörü için değil, diğer tüm sektörler açısından pek çok faydayı ve avantajı da beraberinde getirdiğine dikkati çeken Sayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün neredeyse her şeyin internete bağlanabildiği bir çağdayız. Her zaman, her yerde bağlantılı olduğumuz işlemlerde giderek artan oranda mobil teknolojiyi kullanıyoruz. eSIM evimizdeki beyaz eşyadan tutun da iş yerlerimizdeki cihazlara kadar her alanda hayatımızda büyük kolaylıklar sağlayacak."