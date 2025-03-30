20 milyon TL'lik imarlı arsayı bağışladı! Adı orada yaşatılacak

Bursa'da 10 Haziran 2024 tarihinde Mudanya ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Egehan Sert (14) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Egehan Sert, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞIŞLADI

Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü baba Cengizhan Sert, İznik sahil yolu üzerinde bulunan imarlı arsasını önceki gün İznik Belediye Başkanlığı'na giderek Sağlık Bakanlığına bağışladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Nur Aydın'ı ziyaret eden baba Cengizhan Sert, 'Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi'nin İznik'e hayırlı olsun müjdesini verdi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada sahil yolunda bulunan bir alana çocuk parkı yapacaklarını isminin ise Egehan Sert çocuk parkı olacağını müjdeledi.

ADI HEM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE HEM DE ÇOCUK PARKINDA YAŞATILACAK

Egehan'ın adı hem sahildeki Aile Sağlığı Merkezi hem de çocuk parkında yaşatılacak. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır