FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. 20 milyon TL'lik imarlı arsayı bağışladı! Adı orada yaşatılacak

20 milyon TL'lik imarlı arsayı bağışladı! Adı orada yaşatılacak

30.03.2025 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 14 yaşındaki oğlunu kalp krizinden kaybeden Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Cengizhan Sert, oğlunun isminin yaşatılması için İznik'teki 20 milyon liralık imarlı arsasını Sağlık Bakanlığına bağışladı. Bu jest karşısında belediye de genç Egehan'ın isminin İznik Sahili'ndeki bir parka verileceğini açıkladı.

20 milyon TL'lik imarlı arsayı bağışladı! Adı orada yaşatılacak

Bursa'da 10 Haziran 2024 tarihinde Mudanya ilçesinde evinde kalp krizi geçiren Egehan Sert (14) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Egehan Sert, memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

AW423308_01

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞIŞLADI

Mudanya Adliyesi Yazı İşleri Müdürü baba Cengizhan Sert, İznik sahil yolu üzerinde bulunan imarlı arsasını önceki gün İznik Belediye Başkanlığı'na giderek Sağlık Bakanlığına bağışladı.

AW423308_02

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Nur Aydın'ı ziyaret eden baba Cengizhan Sert, 'Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi'nin İznik'e hayırlı olsun müjdesini verdi.

AW423308_04

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamada sahil yolunda bulunan bir alana çocuk parkı yapacaklarını isminin ise Egehan Sert çocuk parkı olacağını müjdeledi.

AW423308_05

ADI HEM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE HEM DE ÇOCUK PARKINDA YAŞATILACAK

Egehan'ın adı hem sahildeki Aile Sağlığı Merkezi hem de çocuk parkında yaşatılacak. (İHA)

AW423308_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar yeniden belirlendiKarar Resmi Gazete'de yayımlandı! Oranlar yeniden belirlendi
'Sıfır Atık' ile 40 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar enerji tasarrufu sağlandı'Sıfır Atık' ile 40 milyon hanenin 1 yıllık kullanımı kadar enerji tasarrufu sağlandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa arsa arazi bağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Annesinin yasak aşkı için babasını öldürdü! Cesedini parçalara ayırdı, atını yaktı

Annesinin yasak aşkı için babasını öldürdü! Cesedini parçalara ayırdı, atını yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında 'İstanbul' vurgusu: En büyük ihanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında 'İstanbul' vurgusu: En büyük ihanettir

Konut satışında yeni dönem resmen başlıyor! Hepsinin fiyatını etkileyecek

Konut satışında yeni dönem resmen başlıyor! Hepsinin fiyatını etkileyecek

'Fiyatını 800 bin TL'ye indirdik! 3 aydır elimde'

'Fiyatını 800 bin TL'ye indirdik! 3 aydır elimde'

Hesabına bir anda 148 bin dolar geldi! 'Bizim o kadar paramız yok'

Hesabına bir anda 148 bin dolar geldi! 'Bizim o kadar paramız yok'

Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Emekliler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.