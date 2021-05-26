200 bin tonluk felaket! Fiyat düşürüldü

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Üsame Rebi, yaptığı kazayla Süveyş Kanalı'nı tıkayan The Ever Given gemisinin yol açtığı zararın karşılanması için talep ettikleri tazminat miktarını 550 milyon dolara indirdiklerini açıkladı.

Süveyş Kanal İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Rebi, Mısır'ın İsmailiye kentinde Panama Deniz Heyetinden yetkililerle bir araya geldi.

Rebi, idaresinin, kurtarma çalışmalarında tam bir sorumluluk içinde hareket ettiğini, profesyonel yaklaşımlarının bir felaket yaşanmasına engel olduğunu belirtti.

Ever Given gemisinin, geçiş öncesinde hassas yanıcı madde taşıdığı bilgisini vermediğini kaydeden Rebi, "Bir kişi hayatını kaybetti, ağır kurtarma araçlarından biri battı, Kanal'ın tıkanmasından dolayı 48 gemi rotasını değiştirdi, 15 çekici gemi, birçok dalgıç ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları oldu." bilgisini paylaştı.

Konunun yargıda olduğunu hatırlatan Rebi, ancak gemi sahibi şirketle müzakerelerin sürdüğünü vurguladı. Rebi, görüşmelerde, zararın karşılanması için talep edilen tazminat bedelini 550 milyon dolara indirdiklerini dile getirdi.