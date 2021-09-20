305 milyar dolar borcu olan Evergrande piyasaları sarstı

Çin'in 5 yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler Cuma kapanışa göre 9 baz puan artışla yaklaşık 1 yılın zirvesi olan 45 baz puana yükseldi.

IHS Markit verilerine göre Çin'e ek olarak Türkiye'nin CDS'leri 19 baz puan yükselerek Haziran başından bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 406 baz puana, Brezilya'nın CDS'lerinin 17 baz puan artışla son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 197 baz puan seviyesine yükseldi.

Reuters'ta yer alan habere göre, China Evergrande Group'un borçlarını ödeyememesinin ekonomi üzerinde negatif etkileri olacağına yönelik endişeler ve küresel yatırımcıların büyük merkez bankalarının koronavirüs yardım paketlerinde ne zaman azaltıma gideceğine yönelik belirsizliklerden endişe duyması risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor.

1996 yılında Çin'de kurulan Evergrande'nin iflasa yaklaşması piyasaları sarstı. ABD borsaları yüzde 1.50-1.90 arasında kayıplarla açılması beklenirken, Avrupa borsaları yüzde 3'e kadar değer kaybetmiş durumda... Bu satış dalgasından Borsa İstanbul'da payını aldı. Borsa İstanbul saat 16:10 itibariyle yüzde 2.25 değer kaybıyla işlem görüyor.

EVERGRANDE ÇİN'İ SARSTI

Toplamda 305 milyar dolarlık borcu bulunan Evergrande'ın Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83.5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47.5 milyon dolar ödeme yapması gerekecek. Bu ödemeler yapılmadığı takdirde borçlar temerrüde düşmüş olacak.

Evergrande'nin Çin'in 280 şehirde sürdürdüğü 1300 projesi var ve bu projelerin akibeti de belirsizleşti.

Evergrande'nin ödemelerini gerçekleştiremeyeceği beklentileri ve 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu olması piyasalardaki tereddütleri artırdı. Evergrande hissesi bugün yüzde 12 değer kaybıyla işlem görüyor. Hisseler son 1 yılda yüzde 85 değer kaybetti.



