FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

4 AB ülkesinden dondurulmuş Rus varlıkları için yeni girişim

İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya'dan ortak hamle geliyor. 185 milyar eurosu Belçika'da bulunan dondurulmuş Rus varlıkları yeniden masaya taşınıyor.

4 AB ülkesinden dondurulmuş Rus varlıkları için yeni girişim

Belçika'da yayımlanan Knack dergisinde yer alan habere göre, İsveç, Hollanda, Polonya ve İspanya, bu hafta Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ortak bir mektup gönderecek.

Mektupta, Rusya Merkez Bankasına ait dondurulan varlıkların Ukrayna'nın finansmanında kullanılmasına yönelik çalışmaların yeniden başlatılması istenecek.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından uygulanan AB yaptırımları kapsamında Rusya Merkez Bankasına ait varlıklar dondurulmuştu.

AB'de bulunan Rus varlıklarının önemli kısmı Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

AB Komisyonu, daha önce Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyordu.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise 185 milyar avroluk kısmı ülkesindeki Euroclear finans kuruluşunda bulunan ve yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyordu.

Belçika'nın bu konuda ikna edilememesinin ardından AB ülkeleri Ukrayna'ya ortak borçlanma yoluyla 90 milyar avro kaynak sağlamaya karar vermişti.

Bu hafta, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin savunma bütçesinde bu yıl 23 milyar avroluk açık oluşabileceğini açıklamış ve ek mali destek talep etmişti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot da geçen hafta Kiev'e yaptığı ziyarette, ülkesinin dondurulan varlıkların kullanılması için olası hukuki ve mali risklerin bütün AB ülkeleri arasında paylaşılması şartını yinelemişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimiİçerikte güçlü, teknolojide öncü: Türk Telekom Tivibu ile ayrıcalıklı TV deneyimi
Elektrik üretiminde su kullanım hakkına düzenlemeElektrik üretiminde su kullanım hakkına düzenleme

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

80 bin TL ceza yiyen oğlu babasını çağırdı, ona kesilen ceza arabanın fiyatını geçti!

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme

Şamil Tayyar, seçim takvimi için tarih verdi! Yavaş'ın adaylığı ile ilgili çarpıcı değerlendirme

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Tarihi Gece! Fenerbahçe, Lyon'u yıktı ve Şampiyonlar Ligi'ne döndü

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Sakallarını kesip saçını boyattı! "Hiç olmamış" yorumları yağdı

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine dev indirim geldi: Tabela değişti!

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada

Altında yön yeniden yukarı döndü: Gözler kritik konuşmada

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.